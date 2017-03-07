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Московский листок

В Петербурге скончался расстрелянный подполковник УФСИН Чернов

Опубликовано 07.03.2017 в разделе комментариев 0

В Петербурге скончался расстрелянный подполковник УФСИН Чернов

В Военно-медицинской академии Петербурга скончался подполковник УФСИН Николай Чернов, на которого было совершено покушение, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального управления СК.

«Офицер УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти скончался в больнице», — заявил он. По его словам, в настоящее время следователи решают вопрос о переквалификации уголовного дела.

Нападение на 34-летнего сотрудника ФСИН было совершено 2 марта на автодороге по направлению деревня Старая-Кудрово во Всеволожском районе Ленобласти. В мужчину выстрелили восемь раз из пистолета. С тяжелыми ранениями он был госпитализирован. В непосредственном исполнении преступления подозревается 63-летний Сабир Садыков, он уже арестован. Задержан также предполагаемый заказчик покушения - заместитель начальника управления ФСИН по Петербургу и Ленинградской области Сергей Моисеенко. По версии следствия, покушение на подполковника, курировавшего строительство новых «Крестов», было связано с его профессиональной деятельностью. Известно, что Чернов курировал строительство нового СИЗО «Кресты-2», на которое государство выделило 12 млрд руб.

 



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