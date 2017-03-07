В центре Москвы поймали пьяного полицейского на Ferrari

Сотрудники столичной ГИБДД в четверг утром на Страстном бульваре в центре Москвы остановили автомобиль Ferrari, за рулем которого находился пьяный сотрудник полиции, сообщает портал LIFE.
Стражу порядка предложили пройти медицинское освидетельствование. Вместо этого водитель стал показывать своё служебное удостоверение сотрудника полиции, пытаясь "договориться". По данным издания, за рулем элитного спорткара находился 24-летний оперуполномоченный УВД по западному округу Алексей З.
За отказ от прохождения медосвидетельствования в отношении полицейского-мажора составили протокол по статье 12.26 КоАП РФ. Теперь молодому человеку предстоит остаться без прав на срок до двух лет, а также выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Материалы дела будут направлены в суд.
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