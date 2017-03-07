Киевский режим - это доказанные военные преступники

Следственный комитет РФ установил, что командир 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ полковник Федор Ярошевич причастен к обстрелу из "Точки-У" населенного пункта Ровеньки в 2014 году. Именно он, как полагает следствие, отдал приказ о нанесении удара тактическими ракетами. Тогда погибло трое человек, в том числе ребенок 2008 года рождения.

"Применение вооружения неизбирательного действия вряд ли можно назвать случайностью, - рассказала официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко. - Поверить в объяснения украинской стороны о неких неисправностях системы управления ракеты, при том что "Точка-У" применялась в аналогичных условиях неоднократно, тоже невозможно".

Наша позиция понятна - киевские власти, захватившие контроль над Украиной в 2014-м году, ведут войну против части собственного народа, отказавшейся признать государственный переворот. Именно Киев начал применение тяжелого вооружения против гражданского населения, переведя конфликт из гражданского в вооруженный, что привело к самоопределению Донецкой и Луганской республик.

Все завывания киевского режима о какой-то "гибридной войне", которую они якобы ведут с Россией, предназначены исключительно для внутреннего пользования.

Никто не отрицает гуманитарной и даже военной помощи со стороны России самопровозглашенным республикам, но это не агрессия - регулярных российских войск на Донбассе нет, а тот объем помощи, который имеется на сегодня, не позволяет говорить о том, что Россия в той или иной форме ведет войну с Украиной.

А вот Киев уже неоднократно продемонстрировал, что готов вести себя с собственным нелояльным населением - как с оккупированным, включая практику принудительных переселений, редукцию гражданских прав, реквизиции, насилие, включая совершенно уголовные преступления, такие как убийства, пытки, изнасилования.

И, естественно, применение вооружения неизбирательного действия против гражданского населения входит в этот перечень. Следует напомнить, что свои действия на Донбассе Киев называет "антитеррористической операцией", АТО. Но мы прекрасно понимаем, что АТО - это действия специализированных подразделений против террористических групп. Ни по масштабам, ни по задействованным видам вооружений, таким как ракетная и ствольная артиллерия, штурмовая авиация, минирование площадей (в том числе и неконвенциональными противопехотными минами) под описание реальной операции против террористов происходящее на востоке Украины никак не подходит. Не говоря о том, что для проведения АТО проводилось целых 6 (несть) мобилизаций.

Речь несомненно идет о гражданской войне, в ходе которой украинскими военными и парамилитарными формированиями, которые Киев привлекает для подавления гражданского конфликта, массово применяются вооружения неизбирательного действия, что ведет к массовым жертвам среди мирного населения, разрушению городов, промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Самое интетресное, что публичные заявления украинских политиков, включая сюда и "президента" Порошенко, не оставляют сомнения в том, что все это именно так.

Никто не снимает ответственности с Кремля за то, что конфликт на Украине развивался именно таким образом. Прежде всего не следовало вообще признавать итоги государственного переворота в Киеве. И надо было смело вводить миротворческий контингент на восток Украины, как и собирались, весной 2014 года. Эта нерешительность и "колебательные движения" Путина дорого обошлись украинскому народу. Но "официальный" Киев сегодня - это военные преступники, что не вызывает никаких сомнений.

А.Б.