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Московский листок

Минтруд: 15 миллионов россиян не платят налоги

Опубликовано 07.03.2017 в разделе комментариев 3

Минтруд: 15 миллионов россиян не платят налоги

По данным Счетной палаты и Минтруда около 15 миллионов трудоспособных россиян не платят налоги и не делают отчислений в Пенсионный фонд. "У нас до сих пор непонятное количество населения — 14,4 млн человек, мы оценивали для себя, непонятно, чем занимаются. Мы всех неработающих попытались разделить на группы: дети, пенсионеры и так далее. Остаток — 14,4 млн человек, и никто не знает, что с ним делать", - цитирует газета "Известия" главу Счетной палаты Татьяну Голикову.

Оценка Счетной палаты в целом совпадает с расчетами Министерства труда. Последний раз ведомство подсчитывало количество россиян трудоспособного возраста, за которых не поступают страховые взносы во внебюджетные фонды в 2015 году. Тогда за вычетом пенсионеров, студентов, инвалидов, военных и приравненных к ним граждан, занятых в теневом секторе оказалось около 15 млн человек.

По оценкам Росстата, скрытая оплата труда и смешанные доходы составляют порядка 10 трлн рублей в год. Минфин же оценивал потери консолидированных бюджетов от теневой занятости в 5 трлн рублей.

По подсчетам эксперта, порядка 30 млн россиян хотя бы один раз в год имели неофициальный доход. Один или два раза в месяц получают неофициальный доход 21 млн человек.

По словам директора Центра социально-экономического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрея Покиды, для вывода россиян из тени необходимо улучшать социальные гарантии для населения.

Другие эксперты отмечают, что главная проблема заключается в том, что россияне не видят смысла платить взносы в ПФ. "Работодатели не платят налоги, потому что им это выгодно. Это поддерживается работниками, потому что многие из них не видят смысла в уплате страховых взносов, в частности в ПФ. Средняя продолжительность жизни у мужчин — 61 год. Они понимают, что все взносы, которые были за них уплачены, им не вернутся. Примерно того же мнения придерживаются и женщины", - пояснила изданию профессор кафедры трудового права НИУ ВШЭ Марина Буянова

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Будет весело и страшно///// написал 07.03.2017 12:38
Вот сейчас начался ввод новых онлайн-касс для малого бизнеса.Думаю к этим 15млн еще парочка скоро присоединится.Торгаши,кто поменьше,позакрываются и подсократят количество точек.
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а вот интересно
Тень написал 07.03.2017 12:24
Вчера сообщили, что у чиновника минэкономразвития украли 16 млн рублей. Он с них налоги уплатил?
Средняя сумма взятки в Москве достигает 2,5 млн руб - с них взяткобратели налоги платят?
24-летнему оперуполномоченному ferrari ,бабушка на пенсию купила?
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чтобы что-то с россиянина взят, нужно сначала ему что-то дать
kerg написал 07.03.2017 12:03
дать заработать... Почему-то это не приходит в голову начим чиновникам. Мозг заточен только на то как бы ободрать
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