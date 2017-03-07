Минтруд: 15 миллионов россиян не платят налоги

По данным Счетной палаты и Минтруда около 15 миллионов трудоспособных россиян не платят налоги и не делают отчислений в Пенсионный фонд. "У нас до сих пор непонятное количество населения — 14,4 млн человек, мы оценивали для себя, непонятно, чем занимаются. Мы всех неработающих попытались разделить на группы: дети, пенсионеры и так далее. Остаток — 14,4 млн человек, и никто не знает, что с ним делать", - цитирует газета "Известия" главу Счетной палаты Татьяну Голикову.

Оценка Счетной палаты в целом совпадает с расчетами Министерства труда. Последний раз ведомство подсчитывало количество россиян трудоспособного возраста, за которых не поступают страховые взносы во внебюджетные фонды в 2015 году. Тогда за вычетом пенсионеров, студентов, инвалидов, военных и приравненных к ним граждан, занятых в теневом секторе оказалось около 15 млн человек.

По оценкам Росстата, скрытая оплата труда и смешанные доходы составляют порядка 10 трлн рублей в год. Минфин же оценивал потери консолидированных бюджетов от теневой занятости в 5 трлн рублей.

По подсчетам эксперта, порядка 30 млн россиян хотя бы один раз в год имели неофициальный доход. Один или два раза в месяц получают неофициальный доход 21 млн человек.

По словам директора Центра социально-экономического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрея Покиды, для вывода россиян из тени необходимо улучшать социальные гарантии для населения.

Другие эксперты отмечают, что главная проблема заключается в том, что россияне не видят смысла платить взносы в ПФ. "Работодатели не платят налоги, потому что им это выгодно. Это поддерживается работниками, потому что многие из них не видят смысла в уплате страховых взносов, в частности в ПФ. Средняя продолжительность жизни у мужчин — 61 год. Они понимают, что все взносы, которые были за них уплачены, им не вернутся. Примерно того же мнения придерживаются и женщины", - пояснила изданию профессор кафедры трудового права НИУ ВШЭ Марина Буянова