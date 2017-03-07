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Московский листок

Путин помиловал осужденную на 7 лет за SMS Оксану Севастиди

Опубликовано 07.03.2017 в разделе комментариев 2

Путин помиловал осужденную на 7 лет за SMS Оксану Севастиди

Президент России Владимир Путин помиловал Оксану Севастиди, приговорённую за госизмену к семи годам лишения свободы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Севастиди Оксану Валерьевну, 1970 года рождения, осужденную 3 марта 2016 г. Краснодарским краевым судом, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", - говорится в тексте указа.

В свою очередь, защита Оксаны Севастиди, заявила о намерении добиваться отмены приговора, несмотря на решение президента о помиловании.

"Мы приветствуем решение президента о помиловании, но продолжать добиваться пересмотра приговора все-таки планируем, так как хотим добиться оправдательного приговора", - цитирует Интерфакс адвоката Евгения Смирнова.

По его словам, его подзащитную "освободили, но ее не признали невиновной". "Мы настаиваем на ее полной невиновности", - сказал Смирнов, отметив при этом, что Севастиди намерена участвовать в заседании Верховного суда РФ, намеченном на 15 марта.

Смирнов также сообщил, что ему не известно о том, что его подзащитная лично просила о помиловании.

"Я с ней разговаривал неделю-две назад, и она не помнит, чтобы сознательно просила о помиловании. Возможно, ей дали подписать какой-то документ. В то же время у президента есть возможность самостоятельно принять решение о помиловании без обращения кого-либо", - пояснил защитник.

Напомним, в марте 2016 года Краснодарский краевой суд признал 46-летнюю жительницу Сочи Оксану Севастиди виновной в государственной измене (ст.275 УК РФ) и приговорил к семи годам лишения свободы за то, что в 2008 году она направила sms-сообщение своему приятелю в Грузии о передвижении военной техники в направлении Абхазской границы

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Уголовная ответственность, за что..
Szanya написал 07.03.2017 12:22
М-да, маразм правоохранительной системы России не знает границ. Данная женщина, что подписку какую-то давала о неразглашении того, что видят ее глаза, и где состав преступления был найден, не сомневаюсь, что дело содержит несколько томов, так чтобы объемами скрыть отсутствие сути обнинения. После всего этого помилование и концы в воду, априори, никаких издержек судебной системы невыявлено, просто широкий жест Гаранта, с барского плеча.
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предвыборные печеньки...
kerg написал 07.03.2017 11:54
Дадин, Чудновец, а теперь и Севастиди... Разбираться надо с теми кто их сажал
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