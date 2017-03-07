Путин помиловал осужденную на 7 лет за SMS Оксану Севастиди

Президент России Владимир Путин помиловал Оксану Севастиди, приговорённую за госизмену к семи годам лишения свободы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Севастиди Оксану Валерьевну, 1970 года рождения, осужденную 3 марта 2016 г. Краснодарским краевым судом, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", - говорится в тексте указа.

В свою очередь, защита Оксаны Севастиди, заявила о намерении добиваться отмены приговора, несмотря на решение президента о помиловании.

"Мы приветствуем решение президента о помиловании, но продолжать добиваться пересмотра приговора все-таки планируем, так как хотим добиться оправдательного приговора", - цитирует Интерфакс адвоката Евгения Смирнова.

По его словам, его подзащитную "освободили, но ее не признали невиновной". "Мы настаиваем на ее полной невиновности", - сказал Смирнов, отметив при этом, что Севастиди намерена участвовать в заседании Верховного суда РФ, намеченном на 15 марта.

Смирнов также сообщил, что ему не известно о том, что его подзащитная лично просила о помиловании.

"Я с ней разговаривал неделю-две назад, и она не помнит, чтобы сознательно просила о помиловании. Возможно, ей дали подписать какой-то документ. В то же время у президента есть возможность самостоятельно принять решение о помиловании без обращения кого-либо", - пояснил защитник.

Напомним, в марте 2016 года Краснодарский краевой суд признал 46-летнюю жительницу Сочи Оксану Севастиди виновной в государственной измене (ст.275 УК РФ) и приговорил к семи годам лишения свободы за то, что в 2008 году она направила sms-сообщение своему приятелю в Грузии о передвижении военной техники в направлении Абхазской границы