Реальная зарплата воспитателей в России оказалась в два раза меньше официальной

Реальная средняя зарплата воспитателей детских садов в России составляет 13000 рублей, что более чем в два раза ниже официальной, которую публикует Росстат, сообщает информационная служба «Общественного телевидения России» со ссылкой на собственное исследование. Согласно данным Росстата, среднемесячных доход работников дошкольных учреждений за 2016 год составил 29 тысяч рублей. Между тем, проведенный ОТР опрос показал совсем другие цифры.

Самая высокая зарплата оказалась в Москве, Санкт-Петербурге, Ненецком, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах. Там зарплаты воспитателей могут доходить до 40 тысяч рублей. Но средняя зарплата даже в этих регионах не превышает 25-30 тысяч.

От 15 до 20 тысяч получают воспитатели Московской и Ленинградской областей, Тюмени, Екатеринбурга, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Архангельска, Иркутска, Кемерово, Мурманска и Новосибирска.

А в половине регионов страны зарплата не превышает 10 тысяч рублей – это весь Северный Кавказ, Крым, Калмыкия, Марий Эл, Чувашия, Алтай, Киров и почти вся центральная Россия. В остальных регионах – до 15 тысяч в месяц.

Вот только несколько полученных телеканалом сообщений (орфография и пунктуация оригиналов сохранены):

«Здравствуйте, я работаю младшим воспитателем в детском саду № 75 в городе Астрахань. Моя зарплата составляет 7500 тыс. руб., из этой суммы ещё вычитают подоходный налог, и получается, что на руки мы получаем около 6500тыс.руб. Как вы думаете, можно ли прожить на такие деньги с двумя детьми?»

«Чувашская республика, город Шумерля, работаю воспитателем в саду, зарплата 8 600. Как вообще можно прожить на эту позор -зарплату? Когда оплата за квартиру состоит 5 000 руб +свет+газ +проезд? Очень обидно, и нет стимула работать».

«Нижегородская, воспитатель 14000 грязными. Работают в основном пенсионеры».

«Кемеровская область. Работаю младшим воспитателем. Оклад 3200. Кое как добавляют до мрот . Как прожить?»

«Саратовская обл, ЗАТО Шиханы, младший воспитатель - 8900 чистыми, воспитатель без категории 10200 чистыми, воспитатель с 1 категорией 14200, а заведующий 48000 руб чистыми».

«Заведую садиком в Пермском крае – на руки получаю 26 000 со всеми надбавками и прочим. Нас заставляют вводить как можно больше платных услуг, чтобы садик сам себе зарабатывал, а у родителей денег нет все это оплачивать. У них нет денег, а у нас нет премий, замкнутый круг. И очень сложно искать хороший персонал на эти деньги, и воспитателей, и поваров, и техсотрудников».

«Пермь. Я воспитатель, на руки получаю 18.000 - 20.000 рублей с учётом подработок и проведения дополнительных занятий. Хотя по квитанции сумма выходит больше, так как отражают плюсом все налоги, поэтому и озвучивают средние зарплаты со всеми налогами».

«Город Курган, работаю старшим воспитателем, стаж работы 18 лет, категория высшая, 4 образования, 2-высших, зарплата-10743 рубля, чтоб дотянуть до 18 тысяч-надо забыть о семье, о себе, обо всём и из кожи вон вылезти. Андреева Вера Анатольевна»

«У меня зарплата доходит 30 тыс. Но я в группе одна без сменщицы. И мы все в нашем саду берем по две ставки. Это с 7 утра до 7 вечера. А то не выживешь. Свердловская обл».