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Московский листок

В Международном центре Рерихов проходят обыски

Опубликовано 07.03.2017 в разделе комментариев 1

В Международном центре Рерихов проходят обыски

Правоохранительные органы проводят следственные действия в здании Международного центра Рерихов, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента центра Александра Стеценко.

«Сейчас здание центра в Малом Знаменском переулке блокировано представителями правоохранительных органов», - сказал вице-президент МЦР. С чем именно связаны обыски, он не уточнил.

По словам Стеченко, сегодня в Центр должен прибыть посол Индии, и сегодня проводятся эти следственные мероприятия.

РБК со ссылкой на сотрудницу международного центра Инну Геращенко сообщает, что из центра-музея изымают крупногабаритные предметы, похожие на картины. «Мы видим, как в один из микроавтобусов загружают что-то крупногабаритное, похожее на картины. Наши коллеги, кто в здании, сообщают, что все отделы блокированы представителями Росгвардии, в них работают следователи», — сказала Геращенко.

Она добавила, что ранее сотрудников центра вызывали на допрос, проводили проверки, в том числе в региональных филиалах центра. Никаких официальных формулировок о причинах следственных действий следователи не сообщали.

Напомним, в 2016 году Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверения у фильма "Зов Космической эволюции", в котором рассказывается о семье Рерихов и рериховском движении. Минкульт счел, что в фильме демонстрируется пропаганда религиозной идеологии и нацистская символика. Рассмотрение вопроса об отзыве прокатного удостоверения началось по жалобе Государственного музея Востока (ГМВ), который указал, что для фильма в целом характерен свойственный экстремистским материалам язык вражды, противопоставление «сил света» и «сил тьмы» (т. е. органов власти, государственных музеев, РПЦ). Кроме того, в письме отмечалось, что в фильм без согласия ряда музеев, в том числе Государственного музея Востока, были включены репродукции произведений из их собраний.

Ранее Минкультуры Крыма обвинило международный Центр Рерихов (МЦР) в пропаганде оккультизма и попросило министра культуры Владимира Мединского инициировать проверку его деятельности. Кроме того, центр обвиняли в связях с Украинским рериховским обществом. Его председатель регулярно публикует статьи на политические темы, что выходит за пределы культурно-просветительской деятельности центра. В июне этого года уже была проведена проверка на признаки экстремизма. Выявить их Минюсту не удалось.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Долой православный Мордор!!!
Лис написал 07.03.2017 13:17
Какой "утонченный" фашизм.Значит православные иконы в форме свастики-это не экстремизм а пропаганда холизма-это уже "оккультизм".Так давайте отменим всю квантовую механику и объявим ее лженаукой.Астрономию уже де-факто запретили...Что дальше?
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