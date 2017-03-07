СМИ: Трамп решил ужесточить позицию в отношении России

Администрация президента США Дональда Трампа пошла на неожиданное ужесточение политики в отношении России, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники. "Во время кампании и в период передачи власти Трамп высказывался о России в примирительном тоне и выступал с критикой в адрес НАТО и других альянсов. Однако после вступления в должность он назначил ряд ключевых помощников, которые являются сторонниками жесткой линии в отношении Кремля; как казалось в начале, они придерживались иных, нежели президент, взглядов. Трамп и сам стал больше высказываться в поддержку НАТО, в частности во время обращения к Конгрессу США на прошлой неделе", - цитирует ТАСС издание.

По оценке WSJ, "переход администрации к неожиданно жесткому курсу в отношении России был встречен аплодисментами в Европе и вызвал тревогу в Москве".

В публикации отмечается, что Вашингтон заверил европейских дипломатов в намерении продолжить поддержку стран Восточной Европы, в частности Украины, и "признать наличие более широкой сферы влияния Москвы".

"Мы добились большого прогресса в выработке единой позиции, - приводит газета слова одного европейского дипломата, который участвовал в консультациях в Вашингтоне на эту тему на прошлой неделе. - Никто не остался убежденным в том, что США намерены заключить некую крупную сделку с Россией".

Издание отмечает, что резкая перемена в политике Трампа произошла в тот момент, когда его окружение обвиняют в недопустимых контактах с российской стороной. Кроме того, в США по-прежнему звучат утверждения о попытках Москвы вмешаться в президентские выборы в стране.