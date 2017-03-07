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Московский листок

СМИ: Трамп решил ужесточить позицию в отношении России

Опубликовано 07.03.2017 в разделе комментариев 5

СМИ: Трамп решил ужесточить позицию в отношении России

Администрация президента США Дональда Трампа пошла на неожиданное ужесточение политики в отношении России, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники. "Во время кампании и в период передачи власти Трамп высказывался о России в примирительном тоне и выступал с критикой в адрес НАТО и других альянсов. Однако после вступления в должность он назначил ряд ключевых помощников, которые являются сторонниками жесткой линии в отношении Кремля; как казалось в начале, они придерживались иных, нежели президент, взглядов. Трамп и сам стал больше высказываться в поддержку НАТО, в частности во время обращения к Конгрессу США на прошлой неделе", - цитирует ТАСС издание.

По оценке WSJ, "переход администрации к неожиданно жесткому курсу в отношении России был встречен аплодисментами в Европе и вызвал тревогу в Москве".

В публикации отмечается, что Вашингтон заверил европейских дипломатов в намерении продолжить поддержку стран Восточной Европы, в частности Украины, и "признать наличие более широкой сферы влияния Москвы".

"Мы добились большого прогресса в выработке единой позиции, - приводит газета слова одного европейского дипломата, который участвовал в консультациях в Вашингтоне на эту тему на прошлой неделе. - Никто не остался убежденным в том, что США намерены заключить некую крупную сделку с Россией".

Издание отмечает, что резкая перемена в политике Трампа произошла в тот момент, когда его окружение обвиняют в недопустимых контактах с российской стороной. Кроме того, в США по-прежнему звучат утверждения о попытках Москвы вмешаться в президентские выборы в стране.

 

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
фантомас написал 07.03.2017 14:17
Да, действительно, Трамп уже чмо или еще нет? А кто в думе аплодировал Трампу при его избрании - они кто тогда будут? Подчмошниками?
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(без названия)
стоик691 написал 07.03.2017 14:00
Кукловоды легко сменят галерных на аналогичных, но обязательного нормального роста...как алкаш Елцын ?
Отличатся они будут только ростом ?
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(без названия)
Сидор написал 07.03.2017 13:54
В ответ на это заявление Трампа, Путин опять всех переиграет. Он назло Трампу окончательно свернет промышленное производство в России (если какое-нибудь еще существует), многократно увеличит налоги для работающих в сельском хозяйстве, а нефть будет передавать Китаю бесплатно.
И будет ждать у моря, пока Трамп сам приползет на карачках и попросит прощения за свое поведение.
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(без названия)
.Дмитрий ..г.Запорожье написал 07.03.2017 13:53
Кстати начался процесс по делу Украина против кацапомойки в Гааге.Это что бы узаконить закрытие проекта кацапомойка по образу и подобию 3 Рейха и СССР,а так же окончательного решения кацапского вопроса.
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(без названия)
вижу написал 07.03.2017 13:45
как друг чмом стал )))
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