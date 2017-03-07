Комиссия РПЦ не нашла мироточения бюста Николая II

Комиссия из пяти священников не нашла мироточения бюста Николая II и икон в часовне в Симферополе. О мироточении бюста Николая II у часовни при прокуратуре ранее в эфире "Царьград ТВ" заявила экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы России Наталья Поклонская. По ее словам, о чуде ей рассказали бывшие коллеги по крымской прокуратуре, которые ухаживают за часовней.

Эта новость вызвала множество насмешек в интернете.

В заявлении Симферопольской и Крымской епархии, опубликованном 7 марта, говорится, что "на момент посещения часовни святых царственных страстотерпцев комиссией следов мироточения на бронзовом бюсте царя-страстотерпца Николая II и иконах в часовне не установлено".

В комиссию, посетившую часовню, вошли архимандрит Каллиник (Чернышев), протоиереи Николай Донецко, Богдан Северин, Иоанн Шимон и Иоанн Пристанский.

Глава синодальной комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий заявил о неуместности "презрительного глумления или, напротив, восторженной экзальтации" при разговоре о "случаях мироточения или иных подобных необычных явлениях" и призвал "не критиковать молодую, не искушенную еще в политике женщину-депутата".