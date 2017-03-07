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Московский листок

Комиссия РПЦ не нашла мироточения бюста Николая II

Опубликовано 07.03.2017 в разделе комментариев 6

Комиссия РПЦ не нашла мироточения бюста Николая II

Комиссия из пяти священников не нашла мироточения бюста Николая II и икон в часовне в Симферополе. О мироточении бюста Николая II у часовни при прокуратуре ранее в эфире "Царьград ТВ" заявила экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы России Наталья Поклонская. По ее словам, о чуде ей рассказали бывшие коллеги по крымской прокуратуре, которые ухаживают за часовней.

Эта новость вызвала множество насмешек в интернете.

В заявлении Симферопольской и Крымской епархии, опубликованном 7 марта, говорится, что "на момент посещения часовни святых царственных страстотерпцев комиссией следов мироточения на бронзовом бюсте царя-страстотерпца Николая II и иконах в часовне не установлено".

В комиссию, посетившую часовню, вошли архимандрит Каллиник (Чернышев), протоиереи Николай Донецко, Богдан Северин, Иоанн Шимон и Иоанн Пристанский.

Глава синодальной комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий заявил о неуместности "презрительного глумления или, напротив, восторженной экзальтации" при разговоре о "случаях мироточения или иных подобных необычных явлениях" и призвал "не критиковать молодую, не искушенную еще в политике женщину-депутата".

 



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Всего комментариев к статье: 6
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ГыГыГыГыГы......
Лис написал 07.03.2017 17:19
"Комиссия из пяти священников"-это просто супер!Этот маразм длится уже 2000 лет.С тех пор как местячковое племя семитских отморозков,к которым сами израильтяне относились как к особо опасным идиотам,объявило себя "избранными" и "сделанными за 6 дней".У всего остального Человечества продолжительность жизни увеличивается с каждым поколением а у иудеев-ортодоксов = православных она почему то уменьшается.Ихние патриархи оказывается жили по 1000 лет...В общем,психопатия на лицо.
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(без названия)
апостол Борух написал 07.03.2017 17:17
с 4 утра надо проверять ! и еженощно
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(без названия)
хи-хи написал 07.03.2017 17:16
А почему прокурорше не назвать извергами ее покровителей сионистов --Мухранскую ,Сороса, Ротшильдов, Березовского,Коломойского и прочих воров животных.
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
... Василий(4).... написал 07.03.2017 17:16
Так это и сразу было понятно, что у Няши мироточило между ног, а ей приснилось, что это мироточит бетонная надолба во дворе "прокуратуры"...
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Будет весело и страшно
А.Головенко, журналист написал 07.03.2017 17:07
Это невероятно. Чтобы иерархи и олигархи РПЦ, под чью дудку пляшет Няша, так низко ее нагнули с этим бюстом. Будет ли она дальше нести свою монархическую дурь? Или ей как в ноябре прикажут на время прикусить язык?
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(без названия)
Будет весело и страшно///// написал 07.03.2017 16:59
Комиссия из пяти священников не нашла мироточения бюста Николая II и икон в часовне в Симферополе..Ай-Ай-Ай,печаль какая.А вот интересно:в Крыму все прокурорские такие же,как няша, альтернативно одаренные?
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