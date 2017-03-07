В Омске погас Вечный огонь из-за нехватки денег

В омском Парке Победы погасили Вечный огонь из-за нехватки финансирования, сообщает FlashSiberia. Как пояснили агентству в городской мэрии, на содержание Вечного огня в бюджете города нет денег. "Не предусмотрено ассигнований на поддержание мемориала, нет нормативов по горению. Решили пока так – огонь гореть будет 15-17 дней в году, в том числе 23 февраля и 9 мая", - сказал собеседник агентства.

По его словам, до 1 января 2017 года эксплуатацией мемориала занималась Омская областная общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов при поддержке "Омскгоргаза", выделявшего до 400 тыс. рублей в год.

"Мэрия взяла Вечный огонь на свой баланс, это дополнительные расходы", - отметил собеседник агентства. Он пояснил, что власти города, скорее всего, будут просить правительство Омской области забрать у них мемориал в 2017 году.

В свою очередь мэр Омска Вячеслав Двораковский заявил, что Вечный огонь в парке Победы не работает из-за технических неполадок, передает ТАСС.

«Огонь в парке Победы не горит по причине технического сбоя, никаких решений о том, чтобы его погасить по каким- либо причинам, не существует в природе», - цитирует мэра ТАСС.

При этом он отметил, что все необходимые меры для возобновления работы Вечного огня уже предприняты, и «завтра в 9 утра он уже будет гореть».