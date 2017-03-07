Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Омске погас Вечный огонь из-за нехватки денег

Опубликовано 07.03.2017 в разделе комментариев 0

В Омске погас Вечный огонь из-за нехватки денег

В омском Парке Победы погасили Вечный огонь из-за нехватки финансирования, сообщает FlashSiberia. Как пояснили агентству в городской мэрии, на содержание Вечного огня в бюджете города нет денег. "Не предусмотрено ассигнований на поддержание мемориала, нет нормативов по горению. Решили пока так – огонь гореть будет 15-17 дней в году, в том числе 23 февраля и 9 мая", - сказал собеседник агентства.

По его словам, до 1 января 2017 года эксплуатацией мемориала занималась Омская областная общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов при поддержке "Омскгоргаза", выделявшего до 400 тыс. рублей в год.

"Мэрия взяла Вечный огонь на свой баланс, это дополнительные расходы", - отметил собеседник агентства. Он пояснил, что власти города, скорее всего, будут просить правительство Омской области забрать у них мемориал в 2017 году.

В свою очередь мэр Омска Вячеслав Двораковский заявил, что Вечный огонь в парке Победы не работает из-за технических неполадок, передает ТАСС.

«Огонь в парке Победы не горит по причине технического сбоя, никаких решений о том, чтобы его погасить по каким- либо причинам, не существует в природе», - цитирует мэра ТАСС.

При этом он отметил, что все необходимые меры для возобновления работы Вечного огня уже предприняты, и «завтра в 9 утра он уже будет гореть».

 



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы думаете о докладе Навального по поводу коррумпированности Медведева?:
Результаты
Интернет-ТВ
В Феодосии разогнали детский футбольный матч, объявив его террористическим митингом
В Феодосии разогнали детский футбольный матч, объя...
06.03.2017
Отповедь Игоря Стрелкова: Соловьеву, Кургиняну и Кофману
Отповедь Игоря Стрелкова: Соловьеву, Кургиняну и К...
04.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Уволившийся из-за дела Шакро Молодого следователь СК получил хлебную должность в "Роснефти" (0)
Трамп назвал Обаму "слабаком", позволившим России захватить Крым (0)
В Омске погас Вечный огонь из-за нехватки денег (0)
Комиссия РПЦ не нашла мироточения бюста Николая II (6)
СМИ: Трамп решил ужесточить позицию в отношении России (17)
В Международном центре Рерихов проходят обыски (2)
Реальная зарплата воспитателей в России оказалась в два раза меньше официальной (4)
Путин помиловал осужденную на 7 лет за SMS Оксану Севастиди (5)
Киевский режим - это доказанные военные преступники (10)
Минтруд: 15 миллионов россиян не платят налоги (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Сбербанк - птица важная, не пнёшь - не пoлетит
Дарья Митина Дарья Митина: Памук жжOт
Дарья Митина Дарья Митина: Наблюдение
Дарья Митина Дарья Митина: Пoчему тянут сo взятием Ракки?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Вышли бы на субботник с лопатами
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss