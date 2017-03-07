Трамп назвал Обаму "слабаком", позволившим России захватить Крым

Президент США Дональд Трамп назвал своего предшественника Барака Обаму "слабаком", который позволил России давить на него в течение 8 лет пребывания в Белом доме. «За восемь лет Россия "задавила" президента Обаму, становилась сильнее и сильнее, захватила Крым и увеличила количество ракет. Слабак!» — написал Трамп на своей странице в сети Twitter.

Напомним, во вторник газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация Трампа пошла на неожиданное ужесточение политики в отношении России. "Во время кампании и в период передачи власти Трамп высказывался о России в примирительном тоне и выступал с критикой в адрес НАТО и других альянсов. Однако после вступления в должность он назначил ряд ключевых помощников, которые являются сторонниками жесткой линии в отношении Кремля; как казалось в начале, они придерживались иных, нежели президент, взглядов. Трамп и сам стал больше высказываться в поддержку НАТО, в частности во время обращения к Конгрессу США на прошлой неделе", - отмечает издание.

По оценке WSJ, "переход администрации к неожиданно жесткому курсу в отношении России был встречен аплодисментами в Европе и вызвал тревогу в Москве".