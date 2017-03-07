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Московский листок

Уволившийся из-за дела Шакро Молодого следователь СК получил хлебную должность в "Роснефти"

Опубликовано 07.03.2017 в разделе комментариев 0

Уволившийся из-за дела Шакро Молодого следователь СК получил хлебную должность в "Роснефти"

Бывший руководитель главного следственного управления СК Москвы по ЦАО Алексей Крамаренко, проходящий свидетелем по делу "вора в законе" Шакро Молодого, устроился на работу в правовой отдел нефтегазовой компании "Роснефть", сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В пресс-службе "Роснефти" на просьбу подтвердить или опровергнуть эту информацию агентству отказались от комментариев.

Бывший руководитель главного следственного управления СК Москвы по ЦАО Алексей Крамаренко подал в отставку летом прошлого года после того, как на нескольких высокопоставленных сотрудников ведомство завели дело о взятке от «вора в законе» Захария Калашова, известного также как Шакро Молодой. Известно, что Крамаренко был допрошен по данному делу в качестве свидетеля и "дал показания на одного из своих руководителей в генеральских погонах". Вместе с Крамаренко уволился его заместитель Александр Хурцилав, а также следователь по особо важным делам Андрей Бычков.

По делу о взятке от Шакро арестованы три офицера Следственного комитета: руководитель Управления собственной безопасности СК полковник Михаил Максименко, его заместитель полковник Александр Ламонов и первый замглавы ГСУ СК Москвы генерал Денис Никандров. По версии следствия, они получили взятку от "криминального авторитета" Захария Калашова (Шакро Молодого) за смягчение обвинения другому "авторитету" — Андрею Кочуйкову (Итальянец).

 



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