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Московский листок

Четверо ивановских полицейских "боссов" получили тюремные сроки за пытки задержанных

Опубликовано 07.03.2017 в разделе комментариев 1

Четверо ивановских полицейских "боссов" получили тюремные сроки за пытки задержанных

Тейковский районный суд Ивановской области приговорил на сроки от 3 до пяти лет четырех полицейских, которые при помощи пыток выбивали из задержанных признательные показания, сообщает сайт областной прокуратуры.

На скамье подсудимых оказались начальник полиции МО МВД России «Тейковский» Константин Курников, начальник уголовного розыска Александр Мельников, замначальника отдела по раскрытию краж и угонов автотранспорта УМВД России по Ивановской области Алексей Журавлев и оперуполномоченным уголовного розыска Павел Машухин. Все четверо признаны виновными по статье 286 УК РФ в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств.

По данным следствия, в мае 2015 года стражи порядка "применили физическое и психологическое насилие в отношении двух лиц, проверяемых на причастность к мошенничеству в сфере автострахования". Они незаконно доставили подозреваемых в отдел полиции, где избивали в одном из служебных кабинетов. Не получив признательных показаний, подсудимые вывезли одного из потерпевших в лесной массив, предварительно надев на него наручники, где продолжили пытки – надевали полиэтиленовый пакет на голову, заливали через нос минеральную воду, вызывая обморочное состояние. Все эти действия продолжались, пока потерпевший не сознался в совершении преступления.

 

 

 



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Всего комментариев к статье: 1
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мимо проходил написал 07.03.2017 20:28
Ну теперь конечно все дела, которые вела эта "бригада" будут пересмотрены на предмет фабрикации. Или нет?
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