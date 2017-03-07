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Московский листок

Глава ЦИК одобрила перенос выборов на 18 марта

Опубликовано 07.03.2017 в разделе комментариев 0

Глава ЦИК одобрила перенос выборов на 18 марта

Глава Центризбиркома Элла Памфилова поддержала перенос президентских выборов с 11 на 18 марта 2018 года, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Глава ЦИК Элла Памфилова считает целесообразным перенос на неделю президентских выборов с 11 на 18 марта в 2018 году, если законодательные поправки будут приняты", - говорится в сообщении.

"С точки зрения проведения выборов для нас чем позже, тем лучше. Поскольку объявляются выборы где-то в декабре, за 100 дней. А вторая половина декабря и длительные январские каникулы выбивают приличное количество времени из избирательного цикла. Даже неделька или две не помешают", - цитирует пресс-служба слова Памфиловой.

При этом глава ЦИК отметила, что "пока это все - тема для обсуждения". "Исходя из общения со многими представителями партий и экспертов, наверное, апрель - идеальный месяц для проведения всех выборов: и президентских, и парламентских. Что касается грядущих президентских выборов, полагаю, что 18 марта - это оптимальный вариант", - отметила Памфилова.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал перенести выборы президента РФ на третье воскресенье марта. Таким образом, если его инициативу одобрит парламент, президентские выборы в 2018 году могут состояться 18 марта, в день принятия Крыма и Севастополя в состав России.

 



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