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Московский листок

Испания передумала запускать спутник с помощью РФ: слишком часто падают

Опубликовано 07.03.2017 в разделе комментариев 1

Испания передумала запускать спутник с помощью РФ: слишком часто падают

Запуск испанского спутника PAZ будет проведен с помощью ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX вместо российско-украинской ракеты «Днепр», как планировалось изначально, сообщается сайте компания Hisdesat, предоставляющая услуги спутниковой связи.

«Hisdesat подписала соглашение с американской компанией SpaceX о запуске радиолокационного спутника наблюдения Земли PAZ на борту ракеты Falcon 9», — говорится в сообщении.

Изначально этот аппарат планировалось запустить с помощью ракеты «Днепр» - контракт был заключен в 2015 году на авиасалоне МАКС-2015. Отмечается, что определяющим фактором в решении предпочесть SpaceX стало множество успешных запусков Falcon 9

Сообщается, что запуск запланирован на последний квартал 2017 года на космодроме на территории военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии.

Напомним, согласно февральскому докладу отдела коммерческих космических перевозок Федерального управления гражданской авиации США, в 2016 году Россия установила антирекорд по космическим запускам.

Согласно документу, США осуществили 11 коммерческих пусков, Европа - восемь, на Россию пришлось два таких старта. Это позволило США получить доход в размере $1,185 млрд, Европе - $1,152 млрд, а России - $130 млн.

В документе отмечается, что резкое снижение доли РФ на рынке космических пусков в частности, связано с проблемами контроля качества выпускаемой продукции в российской космической отрасли, а также выходом на рынок частной американской компании SpaceX.

При этом, позиции Европы на этом рынке оцениваются в докладе как стабильные. Отмечены усилия Японии и Индии по продвижению своих пусковых услуг.

Всего, согласно отчету, в 2016 году в мире было осуществлено 85 орбитальных запусков, которые провели восемь стран. Из общего количества по 22 пуска в прошлом году провели США и Китай, 17 - Россия, 11 - Европа, семь - Индия, четыре - Япония, по одному - Израиль и Северная Корея. Из общего количества пусков 48 пришлись на гражданские, 16 - на военные и 21 на коммерческие.

Согласно отчету, общий объем рынка космической отрасли в 2016 году составил $335 млрд - в него входят пусковые услуги, спутниковый и наземный сегмент, бюджеты космических агентств, а также бюджеты глобальных навигационных систем.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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отличный повод что б Рогозина с его сынком взашей выгнать
Джукахэйнен написал 07.03.2017 21:19
но только не в этой стране, где ворье чувствует вольготно
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