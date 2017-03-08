Зато мы видим зарождение новой ереси

Экстренно созданная комиссия Симферопольской епархии, осмотрев бронзовый бюст Николая Александровича Романова, следов источения им оливкового масла, сваренного в белом вине, да и просто лампадного масла - не обнаружила. То ли материал не подходящий, то ли нет испытанного католического опыта в создании сакральных артефактов. Но зато мы стали свидетелями события не менее интересного, чем открытие обоймы пригодных для колонизации планет - попытки зарождение новой христианской ереси.

Дело в том, что мироточение изображения отрекшегося сто лет назад императора существенно повышает его религиозный статус. Сейчас он - страстотерпец, чин святости полагающийся в православии августейшей особе, незлобиво и безгневно принявшей мученический конец.

Мироточение - заявка на превращение в святого покровителя и чудотворца. Иудейская, проистёкшая от неё христианская и мусульманская, традиции категорически отрицали античный культ царей-богов, обожествления монархов.

Новый статус святости полковника гвардии Николая Александровича Романова означает, что святость заслужена им не обстоятельствами действительно страшной смерти, но его жизнью. Конечно, на фоне биографий василевса Константина и кагана Володимира, он - действительно сосуд добродетелей.

Но начавшееся движения поклонения бюсту, приписывание именно бюсту чудотворных свойств, необычайно близко приблизило ситуацию к грани, за которой начинается культ как святого-спасителя, а затем и "царя-сотера". А несанкционированный иерархией священноначалия новый сотерологический культ - это уже по церковным стандартам вполне ересь. Это ведь не появление местночтимого святого.

Поэтому и римская, и греческая церкви очень старались не канонизировать монархов, живших позже XIV века, при этом выдерживалась многовековая дистанция...

Строго говоря, за такую необоснованную попытку Поклонскую полагалось бы отправить церковным судом в монастырь на долгие годы покаяния. В течении которых она должна была бы благодарить либеральный секуляризм и социалистический атеизм, избавивших её от костра... Жанну из Домреми сожгли за куда меньшее.