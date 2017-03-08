Верховный суд решил уничтожить нашу естественную среду обитания

Верховный суд России принял решение о прекращении практики выпуска бродячих животных в естественную среду обитания после стерилизации. Соответствующего постановления суда добился активист из Ростова-на-Дону Константин Загика. По мнению Загика, безнадзорные собаки могут быть разносчиками заболеваний и угрожают общественной безопасности. Согласно иску активиста, бродячие животные нарушают его право на здоровую окружающую среду.

Зоозащитники заявляют, что большинство собак будут усыплять или отстреливать. Также активисты подчеркивают, что перечень оснований для усыпления бродячих животных чересчур «размытый».

Странное понятие об окружающей среде у Верховного суда.

Вид Homo sapiens сформировался на планете Земля не сам по себе, а среди других видов. То есть существование среди других животных и растений - это и есть естественная, органичная среда для нормального существования нашего и любого другого вида. И вполне логично предположить, что вычленение человека из естественной среды обитания, то есть из окружения других видов живых существ, вредит ему, нарушает его естественную среду.

Конечно, жизнь среди других животных требует от человека определенных навыков и умений. В естественной среде они приобретаются, а в искусственной - атрофируются. Скажем, для человека каменного века собака или кошка совсем не были серьезной опасностью - человек всегда сильней собаки или волка. Но современный человек, лишенный естественной среды, может быть покусан и даже съеден не то что собакой, но даже кошкой или крысой. Наш далекий предок просто рассмеялся бы нам в лицо.

Что до собак, то останки этих животных находят на стоянках палеочеловека, то есть в те времена, когда современный человек и человеком-то в полном смысле слова не был. Это по сути симбиоз - современные человек и собака формировались рядом и одновременно, влияя друг на друга. Отрезать собаку от человека - это, по сути, грубо вмешаться в его природу, в его биологию.

То же касается и других домашних животных, которые по идее должны жить рядом с человеком, создавая ему естественную среду обитания.

Люди сегодня часто этого не понимают, что в целом характерно для людей - не понимать собственной природы.

Да вот же - очень просто. Если погрузить человека в стерильную среду, то есть лишить полностью контакта с живой природой, включая сюда микроорганизмы, жизнь его прекратится через несколько дней, причем весьма мучительно - остановится работа его кишечника.

Нам досаждают комары, мошки, пиявки, но их укусы весьма полезны для нашего здоровья.

Мы пьем кефир и едим хлеб, но ведь и кефирная палочка, и дрожжи - это живые микроорганизмы.

Мы отделили себя от домашних животных, и теперь страдаем от низкого качества "молочных напитков" вместе парного молока - некоторые люди даже не могут его пить, а переносят только в пастеризованном виде. Ну а мясо, произведенное на гигантских товарных фермах, оказывается заражено "коровьим бешенством", которое суть производное от противоестественного содержания скота.

Мы разучились вести себя с собаками и кошками, которые по сути часть нашего общества с древнейших времен. Казалось бы, куда проще? Но мы теперь требуем для себя "безопасной среды". А она бывает?

Человек создан именно таким, чтобы жить в естественной, то есть опасной среде. Да, естественная среда естественно опасна. Выведи челокеа из естественной среды, и получишь уродца, не способного выжить даже в самой элементарной ситуации.

Ну и самое важное - период дикости для человечества совсем еще не закончился. Человек до сих пор не знает, какая среда обитания для него естественна, и до сих пор стремиться жить так, что это его и убивает.

Вас пугают собаки на улицах? Но это значит лишь, что вы выпали из естественной среди обитания, вы нежизнеспособны! И ваша проблема не в том, чтобы отрезать от себя собственную естественную среду - ваша проблема в том, чтобы в нее вернуться.