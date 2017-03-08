"Инвестор пришел". В Пряже это выглядит почти как "Фашист пролетел"

Бывший директор пряжинского зверосовхоза и мой коллега по прошлому ЗС РК Валерий Петрович Колоушкин дал интервью, где рассказал, что там происходит после прихода инвестора, эстонского бизнесмена Халлиста.
"Поголовье зверя оценивается по основному стаду – тем самкам, от которых получают приплод. Так вот, на 1 января 2016 года их насчитывалось 6 тысяч голов, а в результате инвестиционной деятельности на конец года осталось только 2 тысячи, так где же тут рост? ...Почему-то нигде не сказано, сколько зверя в 2016 году погибло от недокорма?"
Может зоозащитникам этой темой заняться?
Из комментариев: Если зверей в "Пряжинском" утратим, то потеряем звероводство в Карелии вообще!
"Коткозерское" развалили, а такое хозяйство было... Остальные зверосовхозы тоже потеряли. Осталось с маточным стадом только "Пряжинское". Загубит инвестор стадо - не будет в Республике звероводства.
Может, вместо субсидий, которые как вода в песок утекают, выкупить "Пряжинское" со всем ставшимся стадом по остаточной стоимости у эстонца или за те деньги, которые он реально потратил на покупку хозяйства и сделать гос.предприятие? Тогда и актив в Республике будет, и отрасль не утратим, и хозяйство сохраним, и рабочие места, и доходы в бюджет.
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