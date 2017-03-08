"Инвестор пришел". В Пряже это выглядит почти как "Фашист пролетел"

Бывший директор пряжинского зверосовхоза и мой коллега по прошлому ЗС РК Валерий Петрович Колоушкин дал интервью, где рассказал, что там происходит после прихода инвестора, эстонского бизнесмена Халлиста.

"Поголовье зверя оценивается по основному стаду – тем самкам, от которых получают приплод. Так вот, на 1 января 2016 года их насчитывалось 6 тысяч голов, а в результате инвестиционной деятельности на конец года осталось только 2 тысячи, так где же тут рост? ...Почему-то нигде не сказано, сколько зверя в 2016 году погибло от недокорма?"

Может зоозащитникам этой темой заняться?

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