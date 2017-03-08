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Московский листок

На Красной площади задержали феминисток за попытку вывесить баннер

Опубликовано 08.03.2017 в разделе комментариев 2

На Красной площади задержали феминисток за попытку вывесить баннер

Правоохранительные органы столицы задержали на Красной площади нескольких феминисток за попытку вывесить баннер. Как сообщает ОВД-инфо, активистки забрались на стену Кремля со стороны Александровского сада, зажгли дымовые шашки и развернули транспарант «200 лет мужчины у власти. Долой!».

По данным издания, задержаны Елена Тищенко, Александра Орлова, Марина Тимофеева, Леда Гарина и трое людей с камерами. Их довезли в ОВД «Китай-город».

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
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Всего комментариев к статье: 2
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Их опыт штука полезная..
Szanya написал 08.03.2017 12:56
Ничего, нормальные девки, их опыт - как обходить полицейские препоны, может оказаться в чем-то полезным Левым революционно настроенным товарищам.
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(без названия)
Руссо написал 08.03.2017 12:50
Баба президент кста посмелее будет, чем нынешний дедушка.
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