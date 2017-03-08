На Красной площади задержали феминисток за попытку вывесить баннер

Правоохранительные органы столицы задержали на Красной площади нескольких феминисток за попытку вывесить баннер. Как сообщает ОВД-инфо, активистки забрались на стену Кремля со стороны Александровского сада, зажгли дымовые шашки и развернули транспарант «200 лет мужчины у власти. Долой!».

По данным издания, задержаны Елена Тищенко, Александра Орлова, Марина Тимофеева, Леда Гарина и трое людей с камерами. Их довезли в ОВД «Китай-город».