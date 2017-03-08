В Италии 8 Марта отмечают всеобщей забастовкой

Международный женский день в Италии отмечают тотальной забастовкой. Как передает ТАСС, этот день в стране считается не праздником весны, а днем борьбы за права женщин. Профсоюзы назвали 8 марта "днем солидарности". В центре Рима начинается большая манифестация женщин против любой формы дискриминации и насилия в отношении представительниц слабого пола. В итальянской столице в этот день проходит 24-часовая забастовка сотрудников сферы общественного транспорта. Не работает метрополитен, возможны перебои в движении наземного транспорта, а также отмены пригородных поездов. Кроме того, о забастовке объявлено в некоторых школах и медицинских учреждениях.
Тотальная акция протеста затронула и другие города Апеннин, в том числе Милан, Неаполь, где также ожидаются затруднения в связи с остановкой общественного транспорта.
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Тоже мне новость написал 08.03.2017 15:56
8 марта 2017
Новости Харькова
"Мы требуем 100% профессий, 100% оплаты труда, 100% возможностей для женщин", - отмечают организатора Марша
Марш женской солидарности «Требуем 100%» проходит сегодня в Харькове. Как ранее сообщали организаторы, марш завершится у ХНАТОБа перформансом, "показывающим стереотипы, которые прочно держат женщину в частном пространстве и не позволяют ей иметь равные с мужчинами возможности".
Не всем позволено написал 08.03.2017 15:51
Молодцы!!!
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Чего молодцы? У них все разрешено.
Ченко написал 08.03.2017 15:09