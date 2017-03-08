В Италии 8 Марта отмечают всеобщей забастовкой

Международный женский день в Италии отмечают тотальной забастовкой. Как передает ТАСС, этот день в стране считается не праздником весны, а днем борьбы за права женщин. Профсоюзы назвали 8 марта "днем солидарности". В центре Рима начинается большая манифестация женщин против любой формы дискриминации и насилия в отношении представительниц слабого пола. В итальянской столице в этот день проходит 24-часовая забастовка сотрудников сферы общественного транспорта. Не работает метрополитен, возможны перебои в движении наземного транспорта, а также отмены пригородных поездов. Кроме того, о забастовке объявлено в некоторых школах и медицинских учреждениях.

Тотальная акция протеста затронула и другие города Апеннин, в том числе Милан, Неаполь, где также ожидаются затруднения в связи с остановкой общественного транспорта.