Граждане Грузии смогут посещать ЕС без виз с 28 марта

Евросоюз включил Грузию в список стран, гражданам которых можно посещать ЕС без виз. Как сообщает сайт МИД Грузии, постановление вступает в силу через 20 дней после публикации - то есть 28 марта.

"Сегодня, 8 марта, в официальном журнале Евросоюза были опубликованы изменения в регуляции… Регуляция входит в силу через 20 дней, следовательно, с 28 марта 2017 года у граждан Грузии появится возможность без виз посещать страны Евросоюза с краткосрочным визитом. Поздравляем всех граждан Грузии с этим важным решением. Введение безвизового режима со странами Евросоюзе будет способствовать развитию туризма, углублению бизнес-связей, активизации программ по обмену студентов", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что безвизовый режим даст возможность гражданам Грузии свободно путешествовать по странам Европы, будет способствовать развитию туризма, деловых связей, студенческих программ и партнерских отношений.