Путин: младенческая смертность в России стала ниже европейской

Младенческая смертность в России ниже европейской, заявил президент России Владимир Путин во время своего визита в перинатальный центр брянской городской больницы №1.

«В некоторых регионах женская смертность, материнская вообще до нуля упала. Просто до нуля. Младенческая смертность у нас ниже, чем в Европе сейчас», - цитирует президента РИА новости.

Путин отметил, что в стране уже запущено 25 центров в рамках национального проекта «Здравоохранение», а также ожидается запуск еще 19 в течение 2017 года. Всего, по его словам, на данную задачу будет выделено 83 млрд руб.

Отметим, что согласно официальным данным Минздрава РФ, в 2016 году показатель младенческой смертности в России составил 5,9 на 1 тыс. новорожденных. По словам главы министерства Вероники Скворцовой, эта цифра соответствует среднему показателю по Европе, но все еще выше, чем в Евросоюзе, где отмечен показатель около 4,5 случая на 1 тыс. новорожденных.

Между тем, согласно официальным данным Статистической службы Европейского союза за 2014 год показатель младенческой смертности в ЕС составил 3,7 при тенденции снижения. Если же взять отдельные европейские страны, у них показатель детской смертности еще ниже - например, в Монако, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Чехии, Испании, Франции, Италии, Люксембурге, Австрии, Бельгии, Германии, Голландии, Швейцарии, Ирландии, Эстонии, Литве, Словении, Дании, Белоруссии и других.