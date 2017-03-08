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Московский листок

Путин: младенческая смертность в России стала ниже европейской

Опубликовано 08.03.2017 в разделе комментариев 3

Путин: младенческая смертность в России стала ниже европейской

Младенческая смертность в России ниже европейской, заявил президент России Владимир Путин во время своего визита в перинатальный центр брянской городской больницы №1.

«В некоторых регионах женская смертность, материнская вообще до нуля упала. Просто до нуля. Младенческая смертность у нас ниже, чем в Европе сейчас», - цитирует президента РИА новости.

Путин отметил, что в стране уже запущено 25 центров в рамках национального проекта «Здравоохранение», а также ожидается запуск еще 19 в течение 2017 года. Всего, по его словам, на данную задачу будет выделено 83 млрд руб.

Отметим, что согласно официальным данным Минздрава РФ, в 2016 году показатель младенческой смертности в России составил 5,9 на 1 тыс. новорожденных. По словам главы министерства Вероники Скворцовой, эта цифра соответствует среднему показателю по Европе, но все еще выше, чем в Евросоюзе, где отмечен показатель около 4,5 случая на 1 тыс. новорожденных.

Между тем, согласно официальным данным Статистической службы Европейского союза за 2014 год показатель младенческой смертности в ЕС составил 3,7 при тенденции снижения. Если же взять отдельные европейские страны, у них показатель детской смертности еще ниже - например, в Монако, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Чехии, Испании, Франции, Италии, Люксембурге, Австрии, Бельгии, Германии, Голландии, Швейцарии, Ирландии, Эстонии, Литве, Словении, Дании, Белоруссии и других.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
CHIPOLINO написал 08.03.2017 17:37
Так и средняя продолжительность нашей "шикарной" жизни, по воФФкиным данным, к выборам достигнет 146 лет. А чо? Врачу зарплату +100%, пациенту тоже прибавка....
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оч интересно кто нашему солнцеликому подидывает такие данные?
случайнозашел написал 08.03.2017 17:16
Которые даже с Минздравом не сходятся... А у Минздрава с Евростатом не сходится..
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С 8 мартом поздравим Самца?
стоик692 написал 08.03.2017 17:10
доморощенному Самцу подгонят очередную самку с "пониженной моральной оценкой"?
И будет он потом с ярко выраженной гордостью говорить - Я КАК ТРАМП, ЕЩЕ МОГУ БЕЗ ВИАГРЫ?
Это примитивное создание думает, что его уважают через нижнюю головку?
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