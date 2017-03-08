Путин пообещал к выборам повысить зарплаты врачам до 200%

Уровень зарплаты российских врачей к 2018 году вырастет до 200% от среднего по региону, заявил президент России Путин в ходе визита в брянский перинатальный центр.

"Вы знаете, что в 2018 году уровень зарплаты должен быть у врачей 200 процентов от средней по региону, а у младшего и среднего персонала - 100 процентов. Я исхожу из того, что нам удастся достичь этих показателей", - цитирует президента "РГ". По его словам, в настоящее время эта цифра для медиков составляет 180 процентов.

Отметим, что согласно январскому исследованию информационной службы "ОТР", средняя зарплата медицинских работников в России составляет 19000 рублей, что на 60% меньше официальной.

Согласно данным Росстата, среднемесячных доход медицинских работников за девять месяцев минувшего года составил 49 тысяч рублей. По подсчетам Академии труда и социальных отношений она составила порядка 25 тысяч рублей. Между тем, проведенный ОТР опрос показал совсем другие цифры.

«Мы, как всегда, попросили зрителей-медиков написать нам их данные по зарплате. За неделю пришло 5 тысяч SMS-сообщений и писем. Средняя зарплата получилась еще меньше - 19 тысяч рублей», - сообщает издание.

Наиболее высокие показатели зафиксированы в Москве (43000 руб.), Саратовской области (43263), Санкт-Петербурге (23000 руб.), Ханты-Мансийском АО (32 500 руб.), Мурманской области (23500 руб.).

Самые маленькие зарплаты оказались у врачей в Кабардино-Балкарии (8150 руб.), Республики Мордовия (8 500 руб.), Ульяновской области (8 950 руб.), Владимирской области (8 700 руб.), Адыгеи (8 900 рублей), Томской области (9 450 рублей).