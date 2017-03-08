В Петербурге полиция разогнала несанкционированную акцию феминисток

Полиция Санкт-Петербурга задержала десять феминисток, устроивших несанкционированную акцию протеста на Невском проспекте Петербурга в Международный женский день.

Как сообщает телеканал "Дождь", акция началась на Малой Садовой улице. Участницы прошли по Невскому проспекту. По разным оценкам, в шествии приняли участие порядка 200-300 человек.

Феминистки принесли плакаты с лозунгами «Мое тело — мое дело», «Все люди — сестры», «Свобода, равенство, сестринство», «Дружба между женщинами прекрасна» и другими. Во время шествия они пели песни.

Телеканал отмечает, что организаторы подавали заявку перед акцией, однако им разрешили провести ее в Удельном парке города. Активистки решили провести шествие в центре города.

По данным газеты "Фонтанка", в районе 15 часов на Малой Конюшенной участниц шествия задержали полицейские. По словам задержанных, полицейские действовали грубым образом. В результате задержания активистки получили ушибы и царапины.

На данный момент все задержанные находятся в 78 отделе полиции. Их обвинили в нарушении закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Напомним, ранее стало известно, что столичные полицейские задержали на Красной площади нескольких феминисток за попытку вывесить баннер. Активистки забрались на стену Кремля со стороны Александровского сада, зажгли дымовые шашки и развернули транспарант «200 лет мужчины у власти. Долой!». Участницы акции также принесли плакаты с лозунгами «Женщину — в президенты», «Нас большинство», «Вся власть — женщинам» и другими.