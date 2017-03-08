Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Петербурге полиция разогнала несанкционированную акцию феминисток

Опубликовано 08.03.2017 в разделе комментариев 0

Полиция Санкт-Петербурга задержала десять феминисток, устроивших несанкционированную акцию протеста на Невском проспекте Петербурга в Международный женский день.

Как сообщает телеканал "Дождь", акция началась на Малой Садовой улице. Участницы прошли по Невскому проспекту. По разным оценкам, в шествии приняли участие порядка 200-300 человек.

Феминистки принесли плакаты с лозунгами «Мое тело — мое дело», «Все люди — сестры», «Свобода, равенство, сестринство», «Дружба между женщинами прекрасна» и другими. Во время шествия они пели песни.

Телеканал отмечает, что организаторы подавали заявку перед акцией, однако им разрешили провести ее в Удельном парке города. Активистки решили провести шествие в центре города.

По данным газеты "Фонтанка", в районе 15 часов на Малой Конюшенной участниц шествия задержали полицейские. По словам задержанных, полицейские действовали грубым образом. В результате задержания активистки получили ушибы и царапины.

На данный момент все задержанные находятся в 78 отделе полиции. Их обвинили в нарушении закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Напомним, ранее стало известно, что столичные полицейские задержали на Красной площади нескольких феминисток за попытку вывесить баннер. Активистки забрались на стену Кремля со стороны Александровского сада, зажгли дымовые шашки и развернули транспарант «200 лет мужчины у власти. Долой!». Участницы акции также принесли плакаты с лозунгами «Женщину — в президенты», «Нас большинство», «Вся власть — женщинам» и другими.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы думаете о докладе Навального по поводу коррумпированности Медведева?:
Результаты
Интернет-ТВ
В Петербурге полиция разогнала несанкционированную акцию феминисток
В Петербурге полиция разогнала несанкционированную...
08.03.2017
Владислав Жуковский: грибы, травка и налоги
Владислав Жуковский: грибы, травка и налоги
08.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Петербурге полиция разогнала несанкционированную акцию феминисток (0)
Путин пообещал к выборам повысить зарплаты врачам до 200% (6)
Путин: младенческая смертность в России стала ниже европейской (5)
Граждане Грузии смогут посещать ЕС без виз с 28 марта (2)
В Италии 8 Марта отмечают всеобщей забастовкой (3)
На Красной площади задержали феминисток за попытку вывесить баннер (7)
"Инвестор пришел". В Пряже это выглядит почти как "Фашист пролетел" (3)
Верховный суд решил уничтожить нашу естественную среду обитания (91)
Зато мы видим зарождение новой ереси (24)
Испания передумала запускать спутник с помощью РФ: слишком часто падают (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: .... и милoсть к падшим призывал две тысячи лет спустя
Максим Калашников Максим Калашников: Наука и техника в мире: пока в РФ заняты пропагандой и нефтью
Максим Калашников Максим Калашников: Первый инвестор в Украину - РФ...
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: КАК СТРЕМЛЕНИЕ К ХОЛЯВЕ СДЕЛАЛО РАСЕЯН РАБАМИ
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss