Мироточение бюста Медведева оказалось мышиным дерьмом

Вернемся к недавнему, но уже известному событию - согласно сообщению Интерфакса, комиссия священнослужителей не обнаружила мироточения бюста Николая II и икон при посещении часовни в Симферополе, говорится в заявлении Симферопольской и Крымской епархии. В комиссию, посетившую часовню, вошли архимандрит Каллиник (Чернышев), протоиереи Николай Донецко, Богдан Северин, Иоанн Шимон и Иоанн Пристанский.

О мироточении бюста Николая II у часовни при прокуратуре в Симферополе заявила экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы России Наталья Поклонская.

Позже глава синодальной комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий заявил: "Не будем критиковать молодую, неискушенную еще в политике женщину-депутата. Не стоит обращать внимания на богоборцев и сетевых пустобрехов - горбатого могила исправит. Оставим в покое и высокообразованных православных интеллигентов и богословов, у которых сам факт мироточения вызывает язвительные насмешки".

Мне как горбатому сетевому пустобреху представляется, что гражданин епископ Панкратий несколько превзошел конституционный принцип отделения церкви от государства, давая оценку деятельности депутата и высокопоставленного прокурорского работника. Имеет ли право депутат и прокурор, от которого зависят судьбы, а то и сама жизнь множества людей, быть неискушенным? Оправдывать свои ошибки молодостью и недостатком компетентности? Мне кажется, что в подобных случаях люди порядочные подают в отставку...

Но о мироточении бюста премьер-министра Д.А.Медведева сообщил я.

Странно, что синодальная комиссия так у меня до сих пор и не появилась, ни архимандриты, ни протоиереи не почтили вниманием... Оно и понятно: одно дело откровенную херню несет депутат и прокурор, другое дело сетевой пустобрех.

Пришлось своими силами собирать комиссию, пусть и не синодальную, но все равно авторитетную - из меня, моей жены, соседки и еще какого-то мужика, не помню как звать, но тоже авторитетного. Ну и изучив изваяние Д.А.Медведева решили, что находясь продолжительное время на антресолях, он подвергся воздействию естественных отправлений проживающих там мышей. Ну и характерный налет не носил признаков благовоний, а был мышиным дерьмом.

Исходя из этого бесспорного факта следует отложить на время вопрос о святости нашего премьер-министра и его непогрешимости, и вернуться к расследованию еще одного сетевого пустобреха, Алексея Навального, каковой обвинил Дмитрия Анатольевича Медведева в незаконном обогащении, что выразилось в наличии у последнего особняков, виноградников и благотворительных фондов под формальным контролем близких к нему граждан.

Пресс-секретарь премьер-министра госпожа Тимакова уже сказала, что расследование Навального не стоит внимания столь уважаемого в обществе человека как Д.А.Медведев. С чем следует, возможно, и согласиться, но вот во внимании прокуратуры этому расследованию отказывать не следовало бы.

Но как быть с нашей прокуратурой, в которой генеральские должности занимают, оказывается, особы юные и неискушенные? Может кому из старших следовало бы приглядеть за детишками?

Вот, к примеру, госпожа Поклонская, будучи еще прокурором Республики Крым, запретила деятельность Меджлиса крымско-татарского народа, о чем я, сетевой пустобрех, писал еще по горячим следам как о колоссальной ошибке, причем не столько прокурорской, сколько политической. С меджлисом надо было работать, а не перекрывать все возможности для диалога с весьма авторитетными среди татар деятелями - теперь они все персоны нон-грата в России, но в какой-то период явно были готовы к диалогу. Вспомним хоть поведение Чубарова в момент присоединения Крыма - он вполне конструктивно взаимодействовал с Аксеновым, нынешним главой Крыма (Сергей Аксёнов незадолго до референдума 16 марта предложил представителям крымских татар занять ряд должностей во власти Крыма, и получил согласие).

Или "непримиримый" противник России Ленур Ислямов со 2 апреля по 28 мая 2014 года являлся заместителем председателя (вице-премьером) совета министров Республики Крым в правительстве Аксёнова. Выступая на сессии Курултая 29 марта, Ислямов заявил, что без сотрудничества с властями Крыма и России крымским татарам в данный момент не обойтись, что крымские татары могут оказаться заложниками борьбы между крупными государствами и «диссидентами весь народ быть не может». Потом он, конечно, резко поменял свою позицию. Но ведь ясно, что речь шла о торге. Не сторговались... А следовало бы.

Не услышали и Мустафу Джемилева, хотя он в какой-то момент с удовольствием поменял бы мандат в Верховной раде на такой же в Государственной думе. Вместо этого имеем в Думе депутата, которому мерещатся чудеса...

Я уже не буду напоминать, какой моральный ущерб был нанесен появлением "юной и неискушенной" с портретом Николая Романова на акции "Бессмертного полка" - балаган получился из большого и важного дела.

Вообще в Крыму происходит какой-то монархический ренессанс - кругом памятники Николаю Романову, другим членам фамилии. Такое впечатление, что Крым вошел не в состав республики, каковой по конституции является Российская Федерация. а прямо в состав Российской империи.

Я бы вспомнил и идиотский арест Юрия Мухина в Крыму, положивший начало судебному процессу против инициаторов референдума - процесса, наносящего также колоссальный ущерб государству, причем в самых его основах.

А как у нас любят рассуждать о "пятой колонне"!

Однако ж вот она, колонна эта, даже не скрывается. Не знаю, сколько пользы принесла становлению российской власти в Крыму прокурор Поклонская, это вне моей компетенции. Но вот вред мне очевиден. Мало кому удавалось выставить российскую власть в таком идиотском виде. Но может и поделом.

Вот взять хотя бы Дмитрия Анатольевича Медведева - кто-то ж догадался отвлечь внимание публики от его домов и виноградников на "негодный объект". А объект оказался настолько негодным, что теперь впору снова вытаскивать из сундука расследование Навального, чтоб выглядеть хотя бы злодеями, а не слабоумными...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск сетевой пустобрех

Материалы по теме:

В Крыму замироточил бюст Дмитрия Медведева