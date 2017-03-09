Конгресс США запретил Пентагону сотрудничать с "Рособоронэкспортом"

Нижняя палата конгресса США в среду одобрила проект оборонного бюджета на 2017 год, который запрещает Пентагону сотрудничать с "Рособоронэкспортом". "Никакие из этих средств не могут быть использованы министром обороны для заключения контрактов с "Рособоронэкспортом", - цитирует документ РИА Новости. В нем отмечается, что ограничение должно действовать до тех пор, пока российская корпорация не прекратит "поставки летального военного оборудования (правительству) Сирии, а также пока российские вооруженные силы не покинут Крым".

При этом оговаривается, что глава Пентагона может отменить данное правило, если сотрудничество с компанией будет крайне важным для безопасности США.

Документ, рассчитанный до конца сентября 2017 года, предусматривает выделение на военные нужды 578 миллиардов долларов. За него проголосовал 371 конгрессмен, против — 48.