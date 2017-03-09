Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Конгресс США запретил Пентагону сотрудничать с "Рособоронэкспортом"

Опубликовано 09.03.2017 в разделе комментариев 0

Конгресс США запретил Пентагону сотрудничать с "Рособоронэкспортом"

Нижняя палата конгресса США в среду одобрила проект оборонного бюджета на 2017 год, который запрещает Пентагону сотрудничать с "Рособоронэкспортом". "Никакие из этих средств не могут быть использованы министром обороны для заключения контрактов с "Рособоронэкспортом", - цитирует документ РИА Новости. В нем отмечается, что ограничение должно действовать до тех пор, пока российская корпорация не прекратит "поставки летального военного оборудования (правительству) Сирии, а также пока российские вооруженные силы не покинут Крым".

При этом оговаривается, что глава Пентагона может отменить данное правило, если сотрудничество с компанией будет крайне важным для безопасности США.

Документ, рассчитанный до конца сентября 2017 года, предусматривает выделение на военные нужды 578 миллиардов долларов. За него проголосовал 371 конгрессмен, против — 48.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы думаете о докладе Навального по поводу коррумпированности Медведева?:
Результаты
Интернет-ТВ
В Петербурге полиция разогнала несанкционированную акцию феминисток
В Петербурге полиция разогнала несанкционированную...
08.03.2017
Владислав Жуковский: грибы, травка и налоги
Владислав Жуковский: грибы, травка и налоги
08.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Президент Франции Макрон. Или Ле Пен? (0)
Конгресс США запретил Пентагону сотрудничать с "Рособоронэкспортом" (0)
Мироточение бюста Медведева оказалось мышиным дерьмом (25)
"... и милoсть к падшим призывал" две тысячи лет спустя (3)
В Петербурге полиция разогнала несанкционированную акцию феминисток (25)
Путин пообещал к выборам повысить зарплаты врачам до 200% (32)
Путин: младенческая смертность в России стала ниже европейской (12)
Граждане Грузии смогут посещать ЕС без виз с 28 марта (6)
В Италии 8 Марта отмечают всеобщей забастовкой (5)
На Красной площади задержали феминисток за попытку вывесить баннер (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Покаяние: спутал с мышиным дерьмом
Максим Калашников Максим Калашников: Очередной удар Кремля по Вашингтону. Перемога?
Дарья Митина Дарья Митина: .... и милoсть к падшим призывал две тысячи лет спустя
Максим Калашников Максим Калашников: Наука и техника в мире: пока в РФ заняты пропагандой и нефтью
Максим Калашников Максим Калашников: Первый инвестор в Украину - РФ...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss