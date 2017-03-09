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Московский листок

Президент Франции Макрон. Или Ле Пен?

Опубликовано 09.03.2017 в разделе комментариев 0

франция выборы макрон
Президент Франции Макрон. Или Ле Пен?

Рост популярности Эммануэля Макрона за последний месяц позволит ему лидировать уже после первого тура президентских выборов во Франции и победить с большим отрывом во втором - таковы данные опроса общественного мнения, проведенного компанией Harris Interactive France. Предыдущие опросы показывали лидерство после первого тура лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен. Во втором туре социологи отдают безоговорочную победу Макрону в споре с Ле Пен (65% против 35%).

По данным Harris Interactive France, рейтинг Макрона за две недели вырос на 5%, что позволит ему в первом туре набрать 26% и опередить на 1% Ле Пен. Оказавшийся в центре скандала со свой женой Пенелопой Франсуа Фийон в первом туре сможет заручиться поддержкой лишь 20% избирателей.

Каюсь, в конце прошлой осени, когда Натали Уварофф уверенно предлагала "присмотреться к Макрону", не придал большого значения ее словам - в конце концов, "присмотреться" могло значить, что этот молодой человек с биографией Дюнуа из "Милого друга" к следующим выборам может "нагулять вес".

Однако ж все оказалось совсем не так. Вот он уже и лидер президентской гонки, причем совсем незадолго до выборов. Все говорят о Ротшильдах, стоящих за Макроном - дескать они убрали с его пути  почти безоговорочно лидировавшего Фийона и сильно подвинули Ле Пен, всего лишь обозначив ее связи с Путиным. В современной Франции связи с мужчиной, женщиной и даже собачкой не так порочат, как отношения с президентом РФ. А вот отношения с Ротшильдами - не порочат.

В целом совершенно неважно, с каким результатом Макрон выйдет во второй тур - обгонит на процент Марин Ле Пен или отстанет от нее на процент. Потому что дальше он соберет голоса всех левых и относительно левых...

А вот дальше большой вопрос. Избиратель Фийона примерно тот же что у Ле Пен, и не факт, что все эти люди кинутся голосовать за чужого для них Эммануэля против "фашистки" Марин. скорее всего голоса Фийона поделятся, и все решит, в какой пропорции. И старый французский трюк, когда во втором туре все голосуют против кого-нибудь из Ле Пенов может не сработать.

Но по большому счету и Ле Пен, и Макрон - это разрыв шаблона и смена старых политических декораций, когда условно левые боролись с условно правыми, а побеждала при этом стабильность. Макрон явный выскочка, и если либерал, то не правый, но ведь и не левый. С Ле Пен по крайней мере понятно, кто она...

А.Б.



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