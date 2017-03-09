Индия продолжит работать с РФ над истребителем пятого поколения только в случае передачи технологий

Индия готова продолжать сотрудничество с Россией в работе над созданием истребителя пятого поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) только в случае полной передачи ей всех технологий и помощи в создании собственного самолета, сообщает Times of India со ссылкой на источники в министерстве обороны страны. В качестве причины такого решения, отмечают источники, называется желание Индии "избежать ошибок", сделанных при заключении соглашения о покупке самолетов Су-30МКИ.

"Хотя большая часть из 272 приобретенных в России истребителей марки "Сухой" были произведены компанией HAL (Hindustan Aeronautics Limited), они в большей степени собраны из импортируемых комплектов. HAL все еще не может выпускать "Сухие" полностью самостоятельно", - пояснил собеседник издания. По его словам, истребители индийской сборки обходятся дороже, чем самолеты, поставленные из России.

Издание отмечает, что Индия готова потратить 25 миллиардов долларов на разработку FGFA при условии, что она получит 127 истребителей по приемлемой цене. При этом Нью-Дели настаивает на полной передаче технологий, чтобы иметь возможность самостоятельно модернизировать самолеты с интеграцией новых вооружений. Кроме того, Индия рассчитывает, что работа над FGFA позволит продвинуться вперед в разработке собственного проекта боевого самолета нового поколения AMCA.

При этом, как отмечают источники издания, FGFA должен значительно отличаться от российского истребителя пятого поколения Т-50. По мнению индийской стороны, этот самолет имеет низкий показатель незаметности и у него все еще нет подходящего двигателя.