ЕС пообещал продлить на полгода персональные санкции против России

Евросоюз намерен 15 марта продлить на полгода санкции против 146 граждан России и самопровозглашённых республик юго-востока Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник. По его словам, будут также продлены санкции в отношении 37 юридических лиц.

"Совет постоянных представителей стран - членов ЕС продлит на шесть месяцев черный список для РФ и Украины на очередном заседании 15 марта", - сказал он.

Напомним, впервые персональные санкции были введены ЕС 17 марта 2014 года. Последний раз черный список для России продлевался на полгода 15 сентября. Тогда в него входили 146 человек, в том числе представителей российских властных структур и бизнеса, а также руководителей ДНР и ЛНР. Ограничения были наложены в том числе на спикеров Госдумы и Совета Федерации Сергея Нарышкина и Валентину Матвиенко, двух вице-премьеров — Дмитрия Козака и Дмитрия Рогозина, помощника президента Владислава Суркова и советника президента Сергея Глазьева. Их банковские активы в ЕС будут заморожены в случае обнаружения.