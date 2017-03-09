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Московский листок

ЕС пообещал продлить на полгода персональные санкции против России

Опубликовано 09.03.2017 в разделе комментариев 3

ЕС пообещал продлить на полгода персональные санкции против России

Евросоюз намерен 15 марта продлить на полгода санкции против 146 граждан России и самопровозглашённых республик юго-востока Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник. По его словам, будут также продлены санкции в отношении 37 юридических лиц.

"Совет постоянных представителей стран - членов ЕС продлит на шесть месяцев черный список для РФ и Украины на очередном заседании 15 марта", - сказал он.

Напомним, впервые персональные санкции были введены ЕС 17 марта 2014 года. Последний раз черный список для России продлевался на полгода 15 сентября. Тогда в него входили 146 человек, в том числе представителей российских властных структур и бизнеса, а также руководителей ДНР и ЛНР. Ограничения были наложены в том числе на спикеров Госдумы и Совета Федерации Сергея Нарышкина и Валентину Матвиенко, двух вице-премьеров — Дмитрия Козака и Дмитрия Рогозина, помощника президента Владислава Суркова и советника президента Сергея Глазьева. Их банковские активы в ЕС будут заморожены в случае обнаружения.

 

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
фтор написал 09.03.2017 13:22
отберите у этих упырей всю недвижимость и деньги в банках
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вопрос путиноидам
АБВГ написал 09.03.2017 13:06
Интересно, а против каких чиновников ЕС ввела визовые санкции путинская Раша?
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(без названия)
стоик691 написал 09.03.2017 12:54
Галерные чиновники плачут?
Как-то не заметно - как гуляли на Западе, так и гуляют - только не высаживаясь на берег - на яхтах?
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