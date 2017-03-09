Спрос на "вторичку" в Москве упал до десятилетнего минимума

Покупательский спрос на вторичное жилье в Москве упал до десятилетнего минимума. По данным компании "Инком-Недвижимость", количество заявок на куплю-продажу вторичного жилья в столице сократилось за год в 2,3 раза, а число предоплат за проведение сделок – на 35%.

"Отдельное внимание обращает на себя тот факт, что эти значения не просто ниже нормы, они крайне близки к абсолютным минимумам за 10 лет систематических наблюдений и одновременно к условному дну нынешнего кризисного рынка по показателям активности его участников", - говорится в исследовании.

При этом аналитики отмечают, что февраль традиционно считается одним из самых активных месяцев на рынке недвижимости – по среднему количеству звонков и консультаций по вопросам купли-продажи жилья в период с 2007 по 2016 г. он уступает только марту. Между тем в феврале 2017 г. данный показатель в 3 раза ниже среднего значения в этом месяце за предыдущие 9 лет.

"Фундаментальными сдерживающими факторами для покупателей по-прежнему остаются снижение доходов в сочетании с неопределенностью развития экономической ситуации в стране", - говорится в отчете.