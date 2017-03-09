Пенсии в России через 20 лет могут заменить пособием по бедности

Через двадцать лет пенсии в России будут заменены адресными выплатами для неимущих, считает ректор Российской академии госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС), эксперт Центра стратегических разработок Владимир Мау. По его словам, такое пособие будут получать только те люди, чьи сбережения не позволяют нормально жить в старости. "Это тоже модель, почему нет? Я почти уверен, что лет через 20 мы к ней придем", - цитирует Мау газета "Известия".

Он отметил, что уже сейчас большинство россиян не рассчитывают в старости жить только на государственную пенсию. По его словам, существуют несколько механизмов обеспечения жизни при выходе на пенсию: государственная пенсия, частные пенсионные сбережения, вложения в недвижимость, вложения в семью, "которая тебя не оставит".

"Я не знаю ни одного человека среднего возраста, не говоря уже о молодежи, который в своей жизненной стратегии рассчитывает жить только (или преимущественно) на государственную пенсию. Наверное, через поколение сложится ситуация, когда пенсия будет возрастным пособием по бедности и инвалидности. То есть она приобретет адресный характер. И на нее можно будет нормально жить", - заявил ректор.

При этом он считает разумным предложение повысить пенсионный возраст, "потому что оно позволяет сконцентрировать деньги на тех, кому они более всего нужны в настоящее время"