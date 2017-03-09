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Московский листок

Ущерб от хищений из бюджета в 2016 году превысил 19 миллиардов рублей

Опубликовано 09.03.2017 в разделе комментариев 0

Ущерб от хищений из бюджета в 2016 году превысил 19 миллиардов рублей

Ущерб от хищений и нецелевого использования бюджетных средств в 2016 году превысил 19 млрд рублей, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на расширенной коллегии министерства.

«Всего в сфере освоения бюджетных средств выявлено 7300 квалифицированных преступлений, связанных с хищением и нецелевым их использованием. Размер причиненного ущерба составил более 19 млрд руб.», - цитирует RNS Колокольцева.

По его словам, в МВД приняли меры по возмещению материального ущерба на сумму более 8 млрд руб.

Присутствовавший на коллегии президент России Владимир Путин при этом отметил, что почти половина совершаемых в стране преступлений остается нераскрытой. «Как и прежде, почти половина совершаемых в России преступлений остается нераскрытой. Имеющийся потенциал МВД используется не в полном объеме», – констатировал президент.



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