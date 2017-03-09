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Московский листок

Путин уволил 10 генералов-силовиков

Опубликовано 09.03.2017 в разделе комментариев 1

Путин уволил 10 генералов-силовиков

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей 10 генералов Следственного комитета, МВД и ФСИН. Соответствующий документ опубликовали в четверг на портале правовой информации.

Своих должностей лишились: генерал-лейтенант полиции Владимир Берглезов, генерал-лейтенант юстиции Сергей Бобровничего, генерал-майор внутренней службы Александр Гнездилов, генерал-майор полиции Сергей Жевлакович, генерал-майор внутренней службы Александр Новиков, генерал-лейтенант полиции Сергей Солодовников, генерал-майор полиции Виталий Федотов, генерал-майор юстиции Александр Филин, генерал-лейтенант полиции Иван Шаев, а также генерал-майор внутренней службы Рамазан Ягьяев.

О причинах кадровых изменений не сообщается.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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крез написал 09.03.2017 15:31
тебя все равно епнут по бошке канделябром .. кто нибудь из ближнего круга
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