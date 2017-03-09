Свердловчанам подкинули 5 рублей на прожиточный минимум

Прожиточный минимум в Свердловской области во втором квартале 2017 года вырастет на пять рублей с первым кварталом. Как сообщает Znak.com со ссылкой на проект постановления регионального правительства, таким образом прожиточный минимум жителей региона составит 9 978 рублей в месяц на душу населения. При этом, прожиточный минимум для детей вырастет на 3 рубля, до 10 210 рублей, пенсионеров – на 35 рублей, до 8255 рублей. При этом минимальная сумма, которая по нормативам необходима для содержания трудоспособного жителя, останется неизменной — 10 653 рубля в месяц. Прожиточный минимум рассчитывается на основе потребительской корзины в Свердловской области и данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области об уровне потребительских цен.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что в России почти пять миллионов человек в России получают зарплату ниже прожиточного минимума. "У нас есть серьезнейшая проблема — это МРОТ и численность людей, которые получают этот МРОТ. К сожалению, эта цифра у нас держится на уровне 4,9 миллиона человек — столько людей у нас получают заработную плату ниже прожиточного минимума. И на сегодняшний день эта ситуация должна быть в фокусе внимания", - отметила вице-премьер.