Комитет Европарламента одобрил введение безвизового режима для Украины

Комитет по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам Европейского парламента поддержал проект по предоставлению Украине безвизового режима.

Как сообщает "Европейская правда", 39 членов комитета проголосовали за решение, 1 воздержался и 4 проголосовали против.

После окончательного утверждения комитетом Европарламента, предложение о визовой либерализации будет направлено на пленарное заседание Европейского парламента, которое, как ожидается, состоится 5 апреля. Далее проект должен быть одобрен Советом ЕС, который 3 марта подтвердил намерение ввести безвизовый режим для граждан Украины.

Напомним, новые правила позволят украинцам с биометрическими паспортами посещать страны Евросоюза на срок до 90 дней в течение 180-дневного срока. Цели поездок должны быть деловыми, туристическими или семейными. При этом, безвизовый режим не дает права на трудоустройство в странах ЕС — для этого нужно отдельно получить разрешение на работу.