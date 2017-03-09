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Московский листок

РПЦ предложила продвигать русскую культуру с помощью группы "Ленинград" и репера Тимати

Опубликовано 09.03.2017 в разделе комментариев 2

РПЦ предложила продвигать русскую культуру с помощью группы "Ленинград" и репера Тимати

Глава Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) на встрече с блогерами в министерстве культуры предложил привлечь группу "Ленинград" и рэпера Тимати для популяризации русской культуры среди молодёжи. "У нас есть праздник - День славянской письменности и культуры. Несколько лет мы собирались на Красной площади и пели хором всей страной песни. (...) Но наступил кризис жанра. Этот год мы хотим посвятить русской классике, пригласить самые популярные ансамбли и исполнителей. Например, если бы группа "Ленинград" исполнила какую-нибудь песню на стихи Пушкина, Лермонтова, Тютчева и так далее, это бы возмутило одно поколение, но это бы услышало другое. Каких-то ещё исполнителей (можно пригласить), Тимати, например", - цитирует епископа Интерфакс.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик692 написал 09.03.2017 18:54
Гундяй и Тимоти одного уровня развития - ПОМОЙНОГО?
Извращенка-старая кляча Пугачиха из их компании тоже?
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Рабинович стрельнул..........
В лад написал 09.03.2017 18:43
Надо спеть хором на Красной площади популярную в народе частушку="если в кране нет воды, значит выпили..."
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