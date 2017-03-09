Резервов сырьевой империи не хватит даже на выплаты задолженности шахтёрам с разорившихся шахт

Министерство труда раскритиковало идею выплаты многомиллионных долгов по зарплатам шахтеров, работавших на разорившихся предприятиях компании "Кингкоул" в Ростовской области, из резервного фонда. Об этом во время встречи с представителями фракции КПРФ в Госдуме заявил глава ведомства Максим Топилин.

"Я считаю, что это неправильно, потому что не может государство отвечать за долги конкретных работодателей. Потому что тогда будут просто бросать производства, вводить производства в банкротства, что иногда и происходит, на самом деле", - так министр отреагировал на соответствующее предложение, прозвучавшее на его встрече парламентариями (цитата по "Интерфакс").

В это же время Топилин выступил с инициативой о передаче Роструду инструментов для блокировки средств на счетах работодателей. "Я все-таки в большей степени сторонник того, чтобы давать более жесткие процедуры Роструду - мы готовим законопроект, который предоставить право Роструду выставлять такой инструмент, как инкассо. То есть - блокировать счет, если есть задолженность по заработной плате, то есть на ранних стадиях", - рассказал глава Минтруда.

Он добавил, что "в идеале" было бы неплохо иметь страховой фонд, который бы покрывал долги при банкротствах. Однако Топилин признал, что это стало бы дополнительной нагрузкой на предприятия, и вызвало бы вопросы о честности системы, когда добросовестный бизнес платил бы за недобросовестных конкурентов. "Но вопрос здесь открытый", - подчеркнул министр.

Скандал с невыплатами заработной платы шахтеры в Ростовской области связан с компанией-банкротом "Кингкоул", которая задолжала сотни миллионов рублей работникам. Ранее в правительстве и Госдуме отмечали, что держат ситуацию на контроле. Однако долг по зарплатам до сих пор не покрыт.

Гендиректор ООО "Кингкоул" Владимир Пожидаев был арестован 12 августа 2016 года по обвинениям в невыплате зарплаты (часть 2 статьи 145.1 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 201). Ему грозит до 13 лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении Пожидаева рассматривается в суде. Прокуратура области добивается ареста его имущества. Пока удалось арестовать технику на 10 млн рублей.

В конце прошлого года не получающим зарплату шахтерам из города Гуково не удалось выехать в Москву на встречу с депутатами Госдумы, запланированную на 20 декабря. Транспортная компания, которая взялась везти горняков, нарушила договоренности, а перед поездкой участников акции четыре дня запугивали полицейские и казаки.

Когда стало известно о намерении бастующих горняков отправиться в Москву, их дома начали посещать представители местного отдела полиции, администрации и неизвестные люди.

Отметим, что это не единственный громкий трудовой конфликт, случившийся в течение месяца. Неазрешённой остаётся история с обещанным владивостокским рабочим трудоустройством.

Во Владивостоке сотрудники оборонного завода "Радиоприбор", оставшиеся без работы после сокращения, вышли на очередную акцию протеста митинг с требованием погасить долги по зарплате и возобновить работу предприятия. Митинг прошел на привокзальной площади города, передает "Интерфакс".

"Завод так и не работает, уже трижды назывались даты начала работы филиала "Дубненского машиностроительного завода" (ДМЗ) на базе "Радиоприбора", в котором мы все должны трудиться", - заявил на митинге один из бывших работников. Он отметил, что уже полгода длится волокита с заключением договора аренды между внешним управляющим и "ДМЗ".

Рабочие на митинге обратились к полпреду президента РФ в Дальневосточном округе Юрию Трутневу, вице-премьеру Дмитрию Рогозину с просьбой ускорить запуск завода и погасить долги по зарплате. Участники акции напомнили, что власти края ранее помогли с частью выплат, выделив 178 млн рублей из бюджета региона.

Материалы по теме:

Свердловчанам подкинули 5 рублей на прожиточный минимум

Путин пообещал к выборам повысить зарплаты врачам до 200%

Ущерб от хищений из бюджета в 2016 году превысил 19 миллиардов рублей

Восстание мигрантов в МФЦ "Сахарово" привело к выполнению их требований

День защитников буржуазного отечества - для обманутых владивостокских рабочих не праздник