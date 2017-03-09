Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Transparency International нашла 19 квартир у семьи экс-руководителя МЧС в Петербурге

Опубликовано 09.03.2017 в разделе комментариев 1

Transparency International нашла 19 квартир у семьи экс-руководителя МЧС в Петербурге

Петербургское отделение международной антикоррупционной организации Transparency International обвинило бывшего руководителя ГУ МЧС в Северной столице Леонида Беляева в конфликте интересов и обнаружило у семьи чиновника 19 квартир, сообщает газета "Фонтанка".

Борцы с коррупцией утверждают, что дочери чиновника и ее мужу Михаилу Мальцеву принадлежат несколько фирм, оказывающих услуги по организации пожарной охраны. «Мы подсчитали, что компании, аффилированные с Михаилом Михальцевым, за последние несколько лет получили более 2000 госконтрактов на общую сумму в 224 млн рублей», – отмечают авторы расследования. По их данным, фирмы Михальцева заключали контракты непосредственно с Главным управлением МЧС России по Санкт-Петербургу. «То есть Леонид Анатольевич Беляев, занимая должность начальника управления, отдавал государственные контракты фирме собственного зятя», – утверждают они.

Организация также выяснила, что у семьи Беляева в собственности находится полтора десятка квартир в элитных домах в Петербурге. Так у супруги чиновника, Светланы Беляевой в собственности находится 167-метровая квартира в доме в Невском районе Санкт-Петербурга и 120-метровые апартаменты в элитном жилом комплексе на Барочной улице.

25-летняя дочь чиновника Юлия Беляева в 2010 году стала владелицей сразу 12 квартир на улице Шелгунова. Суммарная площадь этих квартир — 644,2 кв. м. Кроме того, в 2016 году бывший подчиненный Беляева Алексей Чайкин продал сразу 4 квартиры Михаилу Михальцеву, зятю экс-главы МЧС.

В собственности самого Беляева, согласно декларации, дом площадью 231 квадратных метров, три земельных участка общей площадью в 70 соток и половина квартиры площадью 57,4 квадратных метра на улице Елизарова в Петербурге.

"Беляев и члены его семьи оказались владельцами множества квартир в новостройках Санкт-Петербурга. На какие средства они были приобретены, остается загадкой", - отмечают в Transparency International.

 



Рейтинг:   1.50,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Мальцев-Михальцев...Пренебрежение к читателям?
Это что?! написал 09.03.2017 19:17
Или что?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы думаете о докладе Навального по поводу коррумпированности Медведева?:
Результаты
Интернет-ТВ
В Петербурге полиция разогнала несанкционированную акцию феминисток
В Петербурге полиция разогнала несанкционированную...
08.03.2017
Владислав Жуковский: грибы, травка и налоги
Владислав Жуковский: грибы, травка и налоги
08.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Transparency International нашла 19 квартир у семьи экс-руководителя МЧС в Петербурге (1)
РПЦ предложила продвигать русскую культуру с помощью группы "Ленинград" и репера Тимати (2)
Резервов сырьевой империи не хватит даже на выплаты задолженности шахтёрам с разорившихся шахт (1)
Комитет Европарламента одобрил введение безвизового режима для Украины (8)
Свердловчанам подкинули 5 рублей на прожиточный минимум (3)
Путин уволил 10 генералов-силовиков (5)
Ущерб от хищений из бюджета в 2016 году превысил 19 миллиардов рублей (3)
Пенсии в России через 20 лет могут заменить пособием по бедности (6)
Спрос на "вторичку" в Москве упал до десятилетнего минимума (1)
ЕС пообещал продлить на полгода персональные санкции против России (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Девальвация рубля и наоборот: это не помогает!
Максим Калашников Максим Калашников: "Еноты" учат молодежь: ледяной поход-2017
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Эффект Вертера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Летит Эрдоган, нас оглуплять
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Специалист по всему, назначенный США.
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss