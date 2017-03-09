Transparency International нашла 19 квартир у семьи экс-руководителя МЧС в Петербурге

Петербургское отделение международной антикоррупционной организации Transparency International обвинило бывшего руководителя ГУ МЧС в Северной столице Леонида Беляева в конфликте интересов и обнаружило у семьи чиновника 19 квартир, сообщает газета "Фонтанка".

Борцы с коррупцией утверждают, что дочери чиновника и ее мужу Михаилу Мальцеву принадлежат несколько фирм, оказывающих услуги по организации пожарной охраны. «Мы подсчитали, что компании, аффилированные с Михаилом Михальцевым, за последние несколько лет получили более 2000 госконтрактов на общую сумму в 224 млн рублей», – отмечают авторы расследования. По их данным, фирмы Михальцева заключали контракты непосредственно с Главным управлением МЧС России по Санкт-Петербургу. «То есть Леонид Анатольевич Беляев, занимая должность начальника управления, отдавал государственные контракты фирме собственного зятя», – утверждают они.

Организация также выяснила, что у семьи Беляева в собственности находится полтора десятка квартир в элитных домах в Петербурге. Так у супруги чиновника, Светланы Беляевой в собственности находится 167-метровая квартира в доме в Невском районе Санкт-Петербурга и 120-метровые апартаменты в элитном жилом комплексе на Барочной улице.

25-летняя дочь чиновника Юлия Беляева в 2010 году стала владелицей сразу 12 квартир на улице Шелгунова. Суммарная площадь этих квартир — 644,2 кв. м. Кроме того, в 2016 году бывший подчиненный Беляева Алексей Чайкин продал сразу 4 квартиры Михаилу Михальцеву, зятю экс-главы МЧС.

В собственности самого Беляева, согласно декларации, дом площадью 231 квадратных метров, три земельных участка общей площадью в 70 соток и половина квартиры площадью 57,4 квадратных метра на улице Елизарова в Петербурге.

"Беляев и члены его семьи оказались владельцами множества квартир в новостройках Санкт-Петербурга. На какие средства они были приобретены, остается загадкой", - отмечают в Transparency International.