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Московский листок

Украинская "дочка" российского Сбербанка отказалась обслуживать клиентов по паспортам самопровозглашенных республик

Опубликовано 09.03.2017 в разделе комментариев 1

Украинская "дочка" российского Сбербанка отказалась обслуживать клиентов по паспортам самопровозглашенных республик

Дочерний банк Сбербанка России на Украине - ПАО "Сбербанк" не намерен обслуживать клиентов с паспортами самопровозглашённых ДНР и ЛНР, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на комментарии кредитной организации.

"ПАО "Сбербанк, являясь украинским коммерческим банком и осуществляя свою деятельность на основании лицензии Нацбанка Украины, неукоснительно соблюдает нормы украинского законодательства. Банк не обслуживал, не обслуживает и не намерен обслуживать физических и юридических лиц на основании документов, выданных на неподконтрольных украинской власти территориях, и не осуществляет финансовые операции на данных территориях. Банк обслуживает клиентов исключительно на основании документов, идентифицирующих их в соответствии с требованиями украинского законодательств", - пояснили агентству в банке.

В сообщении отмечается, что все клиенты банка проходят процедуру обязательной идентификации в соответствии с требованиями законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и Положения НБУ об осуществлении банками финансового мониторинга (постановление НБУ №417), что подтверждено, в том числе, проверками НБУ.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал ввести санкции в отношении дочерней организации Сбербанка на Украине в связи с решением "материнской" кредитной организации принимать в качестве документа, удостоверяющего личность, паспорта ДНР и ЛНР.

"Сколько нужно времени НБУ, чтобы ввести санкции в отношении Сбербанка России, работающего в Украине??? Считаю необходимым незамедлительную реакцию НБУ!" - написал глава МВД на своей странице в Facebook.

По мнению министра, не может вести работу в Украине банк, "поддерживающий осужденное мировым сообществом признание документов марионеточных режимов". "Сбербанк России должен прекратить свою работу в Украине," - заявил Аваков.

В середине февраля Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым на территории страны будут признаваться документы, выданные гражданам Украины и лицам без гражданства в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Вышеуказанным лицам также будет разрешено въезжать и выезжать из России без оформления виз. Отмечается, что данные меры было решено принять "временно, на период до политического урегулирования ситуации" в Донецкой и Луганской областях.



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Всего комментариев к статье: 1
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Харизматичный дурачок Джигурда оформил лугандонскую ксиву
-+--++--+-+-+-+-+-+-+-+-+- написал 09.03.2017 20:38
Харизматичный дурачок Джигурда решил навести мир на оккупированной русскими части Донбасса и получил "пачпорт Дамбабве".
.
Нюхнувший слегонца русского мира и сказочно облизанный на россии Депардье наоборот, -- сбежал за бугор, буркнув напоследок: "если меня вдруг охватит ностальгия по россии, я пойду и пару дней поживу у себя в хлеву" ))
.
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