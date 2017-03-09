Греф не выдаёт электронные карты гражданам ДНР и ЛНР, зато лоббирует в США

"Сбербанк" подтвердил факт найма консалтинговой компании Тони Подесты для лоббирования своих интересов в Соединенных штатах. Глава компании является старшим братом Джона Подесты, руководившего предвыборной кампанией Хиллари Клинтон.

"Нью-Йоркский офис Sberbank CIB действительно нанимал компанию Podesta Group. Привлечение внешних консультантов для нас является частью стандартных бизнес-практик", - сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского банка.

Ранее издание The Daily Caller сообщило, что крупнейшие российские кредитные организации потратили сотни тысяч долларов, чтобы убедить лоббистов от Демократической партии США добиться смягчения или отмены антироссийских санкций. Как утверждалось, компания Тони Подесты получила в 2016 году 170 тысяч долларов за полгода. Всего же "Сбербанк" и ВТБ вложили в кампанию 700 тысяч долларов.

Издание ссылалось на советника председателя правления ПАО "Сбербанк России" Елену Теплицкую, сообщая о по меньшей мере двух встречах между представителями "Сбербанка" и Госдепартамента США.

Ранее Тони Подесту уже связывали с интересами российских финансовых организаций. Так, в апреле 2016 года из "Панамского досье" стало известно, что глава консалтинговой фирмы отстаивал интересы "Сбербанка" в США.

Однако тогда журналисты консорциума OCCRP писали, что деньги "Сбербанка" идут не на лоббирование отмены антироссийский санкций, а "на поддержку тайных операций российской разведки". Банк якобы использует свои зарубежные офисы как прикрытие для Службы внешней разведки РФ, говорилось в материале OCCRP.

Глава Podesta Group Тони Подеста является одним из самых влиятельных лоббистов США. Так, его связывают деловые и личные связи с двумя экс-президентами Соединенных Штатов - Бараком Обамой и Биллом Клинтоном. Подеста играл ключевую роль в сборе средств на президентскую кампанию Хиллари Клинтон. Американские санкции против "Сбербанка" и ВТБ действуют с середины 2014-го.

Между тем, при такой тесной дружбе с США, Греф в упор игнорирует процессы интеграции ДНР и ЛНР в РФ.

Сбербанк России игнорирует Указ президента Российской Федерации Владимира Путина о признании паспортов Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщает портал "Евразия", ссылаясь на военнослужащего из Горловки Алексея Петрова. Горловчанин написал на своей странице в Facebook о том, что в банке ему отказали в обслуживании, ссылаясь на то, что паспорт ДНР не является для них документом.

"Вот, что Вам нужно знать по поводу паспортов ДНР и их признания великим и всесильным Владимиром Владимировичем - Лично. Господин Греф и Сбербанк России - х… (нецензурная лексика — прим.ред.) хотел на эти "высочайшия" признания. Сегодня я в очередной раз попробовал оформить карту Сбербанка России и был послан … (нецензурная лексика — прим.ред.) в самых что ни на есть дипломатичных выражениях. Мне подробно объяснили: что такое ДНР оне не знают и знать не хотят! А то, что я принёс - паспортом не является. И - или я предьявляю украинский паспорт или покидаю банк, пока не вызвали полицию... Я решил, что публичная драка с российскими правохранителями может … (нецензурная лексика — прим.ред.) закончиться... Забрал "непонятную бумагу" и уехал домой. По крайней мере в Горловке - это еще документ... Да и другого у меня нет и не нужно... Так же , как нет у меня другой Родины, кроме Республики. А Греф таки инвалид (нецензурная лексика — прим.ред.)", — написал он.

Другой пользователь, Андрей Кулаков подтвердил эту информацию, прислав скрин ответа представителей Сбербанка на его запрос.

Напомним, 18 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

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