В деле Чудновец потеряли состав преступления. А, может быть, совесть?

Отечественная правоохранительная система выдаёт «на гора» умопомрачительные вердикты, закрепляя и так уже укоренившийся вместе с «вертикалью власти» статус российского кривосудия. Настолько дикие, что оговорка отдельных журналистов и блогеров по поводу системы как «правоохренительной» уже не кажется случайной. Как бы ни хотелось об этом говорить (потому что печально), но, к сожалению, приходится констатировать факты.

Опять, как бывало в 17 веке, наши реалии – «Повесть о Шемякином суде». Снова актуальна народная мудрость: «С сильным не борись, с богатым не судись». Впрочем, капитализм, стоящий на страже интересов крупной частной собственности, с 90-х является вполне осознанным и самостоятельным выбором нашего народа. Вряд ли можно полагать, что голосовавшие за ельцинскую команду либералов сколько-нибудь думали стать олигархами хотя бы местного розлива - ими заслуженно и успешно стали представители яковлевского призыва КПСС, бывшие комсомольцы. Однако о щедром куске пирога с барского стола многие избиратели, безусловно, мечтали.

Следует признать, что в тучные годы высоких нефтяных цен преемники классических либералов в лице псевдогосударственников из «Единой России» кое-чем с электоратом делились. И только рукотворный экономический кризис расставил все точки над «i». Ладно, правящая партия замолчала, но также умолкли, опасаясь, что у них что-нибудь отберут, псевдокоммунисты – зюгановцы и псевдодемократы – «соколы Жириновского». Тяжело стало, не до народа, не до пустяков.

Дело воспитательницы детского сада Е.Чудновец, на мой взгляд, показательно даже не абсурдностью приговора, не вопиющей очевидной несправедливостью. Если бы этот случай стал неким исключением, связанным с гнусностью и подлостью конкретного следователя, прокурора или судьи, то было бы полбеды. Беда же в том, что выстроенная «вертикаль» защиты прав граждан в стране фактически не работает. Сама система снова стала репрессивной, не обращающей внимание на «винтики» вроде молодой матери с 3-хлетним ребёнком на руках, вроде нас с вами. Напомню, что женщина посмотрела видеоролик продолжительностью в несколько секунд, размещённый в социальной сети, где издевались над обнаженным мальчиком в детском лагере, и, возмутившись, сделала репост с целью привлечения общественного внимания. В результате её обвинили в распространении детской порнографии и приговорили к 6 месяцам заключения. Процесс изначально имел большой резонанс, дело пересматривалось в Курганском областном суде, но срок воспитательнице снизили лишь на месяц.

Среди представителей правоохранительных органов, как в любой массовой профессии, сфере массовой занятости, люди работают разные. К примеру, в отвратительном фильме «Груз 200» в общем-то талантливый режиссер Балабанов переплюнул многие голливудские «ужастики» смакованием зверств мерзавца – капитана милиции. Обращение ко временам «застоя» в 2007г. лишь усилило эффект надуманности и неестественности картины. Атмосфера беспросветного мрака, вся жуть с маньяком в погонах, вероятно, гораздо правдоподобнее смотрелась бы относительно современной России с её историями про бутылки шампанского и прочие пытки арестованных. Возможно, политика дискредитации советской милиции направлена на новые поколения, чтобы у них складывалось ощущение, мол, раньше того хуже было. В действительности для граждан СССР стражи порядка в подавляющем большинстве воспринимались защитниками. В случае чего, советские люди знали, правду можно найти у прокурора, в суде, наконец, у партийных бонз. Система сдержек и противовесов в «тоталитарном государстве», вероятно, не являлась идеальной, но в основе своей оказывалась эффективной.

Почему же в наше время, несмотря на полицейскую переаттестацию, существенные привилегии, огромные с точки зрения обыкновенного жителя зарплаты прокурорских и судейских чиновников, вера в непреложное торжество справедливости заметно поубавилась? Люди ведь те же. В мои студенческие годы на истфаке множество сокурсников параллельно учились либо вовсе уходили в юриспруденцию и теперь трудятся и в ФСБ, и в прокуратуре, и следователи есть, и судьи. По жизни сплошь замечательные ребята. Сомнительно, что в Кургане наличествовала определённая аномалия, когда все «законники» вдруг оказались последней сволочью, посадив за решётку на полгода мать малолетнего ребёнка по надуманному основанию.

Как же так получилось, что следователи, прокуроры, судьи в случае Чудновец находили и дважды подтверждали состав преступления, а после вмешательства администрации президента внезапно его потеряли? Прямо как в песне о счастье – «просто я его обронила где-то». И женщина в одночасье превратилась в правозащитника. После освобождения она намерена добиваться пересмотра дела вожатого, которого, как утверждают адвокаты, вовсе не было на месте преступления, а ему впаяли 3 года. То есть дополнительно к несчастному ребёнку, над которым один подонок издевался, другой снимал видео на телефон, третий размещал ролик в интернете, система (вроде бы из благих побуждений, но тех самых, что выкладывают дорогу известно куда) проехалась по сторонним и невиновным людям.

Сбой? Нет, думается, тот самый каток, размалывающий судьбы, о чём мы обычно начинаем охать спустя много лет, когда правящий режим удосужится почить в бозе. Если верить нашим высшим начальникам, целенаправленного запугивания населения жупелом подобного «правосудия» в кавычках они не ведут. Само выходит. Приходится вмешиваться лично президенту: крутить пальцем у виска, находить язвительные метафоры, стучать кулаком по столу, наконец, миловать невинно пострадавших. Но ведь это лотерея покруче оных, в которые кто-то если выигрывает куш, то никто в России их лично не видал и не знает. Получается, государственная машина потеряла саму управляемость, а не только состав преступления. Приводить её в чувство, заставлять нормально функционировать необходимо не грозными окриками, а системными реформами.

В частности, каждый сомнительный случай применения закона требует тщательной проверки с привлечением парламентских комиссий, правозащитных организаций, независимых экспертов, общественности, и при обнаружении халатного, антигуманного отношения, элементарной глупости, тем более, заведомо неправосудного приговора должно быть обязательное наказание должностных лиц вплоть до дисквалификации. Всё-таки мизантропам, формалистам-бюрократам, дуракам и попросту нечистоплотным людям не место в прокуратуре и судах. Нужно создавать механизмы, которые бы преодолевали кастовость при назначении на данные должности, изгоняли бездарных, недалёких, беспринципных работников, потому что они ведь не гужевой повозкой управляют – от них человеческие судьбы зависят. Пора подумать об отказе (в определённой мере) от количественных показателей при учёте раскрываемости преступлений, выявлении правонарушений, вынесении дисциплинарных взысканий и т.п. – это соблазн подгонять цифры ерундовыми, высосанными из пальца делами, когда настоящие преступники уходят от ответственности, воруя миллиарды. Последние опасны, они и отстреливаться могут, создавать мафиозные структуры, ОПГ и, судя по вконец обнищавшему бюджету в богатейшей России, во многом им это удалось, - так может хватит ловить невесть кого в интернете, школах, больницах и сельских клубах? Кроме того, перед будущими вменяемыми составами ГосДумы будет стоять колоссальная задача ревизии законодательных актов, которые с кондачка в угоду тем или иным лоббистам напринимали несколько созывов "кнопкодавов".

...Для проведения подобных реформ, естественно, нужна политическая воля и личный пример государственных мужей, которые были бы озабочены процветанием Родины, а не набиванием собственных карманов. Нужна заинтересованность широких слоёв гражданского общества. А вот тут проблема. Практически все руководители высшего звена в нынешней системе уличены в получении сверхбогатств сомнительного происхождения, но это никоим образом не сказывается на их рейтингах и политическом благополучии. Рядовые россияне готовы по-прежнему делать выбор в пользу коррумпированной власти и, несомненно, разделяют с ней всю полноту ответственности за всё, что происходит с некогда великой и передовой державой. Если по поводу развала СССР многие сокрушались "Нас обманули!", то сейчас уж точно никто никого не обманывает - люди сами обманываться рады.