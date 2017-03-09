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Московский листок

У итальянских коммунистов украли бюст Ленина

Опубликовано 09.03.2017 в разделе комментариев 0

У итальянских коммунистов украли бюст Ленина

В итальянском городе Ливорно неизвестные злоумышленники проникли в офис регионального отделения Партии коммунистического возрождения и похитили металлический бюст вождя мирового пролетариата В.И. Ленина. Как передает РИА Новости. помимо скульптуры, был украден металлический наконечник для древка партийного знамени в виде серпа и молота.

"Из всех похищенных предметов особое сожаление вызывает пропажа металлического бюста Ленина и навершия знамени с серпом и молотом", - говорится в сообщении партии.

Коммунисты призвали похитителей вернуть представляющие большую идейную ценность похищенные предметы, и, "если речь не идет о бесполезном запугивании", хотя бы вернуться к ним в отделение и поучаствовать в их мероприятиях. "Может, тогда они поймут, что выход из бедности достигается через борьбу для создания общества свободных и равных, как того хотим мы, не через грабеж и ущемление прав ближних", — говорится в сообщении.

 



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