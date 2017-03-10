Обращение профсоюза учителей Уральска о преследованиях и давлении

Мы представляем вниманию читателей обращение руководителя профсоюза учителей города Уральска к президенту Казахстана, которая рассказывает о давлении со стороны управления образования на членов профсоюза. Власти пытаются заставить всех учителей вступить в карманный профсоюз образования. Эта ситуация еще раз показывает реальную ситуацию в профсоюзном движении, где идет насильственная монополизация профсоюзов вокруг государственной Федерации Профсоюзов Казахстана.

Уважаемый Нурсултан Абишевич!

Я вынуждена обратиться к Вам, так как на уровне местных властных органов не смогла разрешить проблемные вопросы, связанные во взаимоотношениях администрации и профсоюзов, в нашем случае руководства городского управления и профсоюза образования.

На основании ст.14 «Закона о профсоюзах» РК городской профсоюз зарегистрировался как локальный профсоюз, сохраняя при этом юридический статус. Однако, республиканская отраслевая профсоюзная организация работников образования в лице г-жи Амантаевой М.Т. воспротивилась, не захотела иметь дело с нами, и мы вступили в другой отраслевой профсоюз. Тем не менее, она настойчиво продолжает требовать перерегистрации вопреки законодательству, игнорируя локальные профсоюзы. Ко всему этому, названивает начальникам областного и городского управлений образования с просьбой об оказании ими влияния на нашу городскую профсоюзную организацию, опять-таки нарушая Закон о профсоюзах ст.25,п.1, где речь идёт о запрещении любых действий, которые прямо или косвенно подчиняют профсоюзы каким либо органам и организациям или ограничивают их в правах.

Начальница управления образования г. Уральска Ж.М.Туремуратова в свою очередь прилагает максимум усилий, чтобы выполнить все просьбы вышестоящей профсоюзной организации. Сейчас ею идёт настойчивая работа с директорами учебных заведений города, в жёстком порядке им велено выйти из нашей городской профсоюзной организации, нарушая при этом Закон о профсоюзах ст. 4,7,п-ы3, где речь идет о недопущении противодействия деятельности профсоюзов и незаконного вмешательства в их дела и о запрещении воздействия на них, заставляя выйти из одного профсоюза и вступить в другой. Ну а некоторые директора в свою очередь оказывают давление на председателей профкомов. Разумеется, такая обстановка профсоюзных лидеров тяготит, нервирует и создаёт в коллективах напряжённую обстановку. Наши попытки остановить нарушение Закона о профсоюзах не возымели никакого воздействия, так как руководство горУО не хочет признавать и уважать существующее законодательство. Более того, по просьбе той же Амантаевой М.Т. начальница горУО собирает письма с некоторых образовательных учреждений города о выходе из профсоюзов, надиктованные ею самой и работниками горУО, что является чиновничьим беспределом.

Областной профсоюз работников образования в лице г-на Даупаева М.У. вместо того чтобы разъяснить ситуацию, как должно быть по Закону о профсоюзах, с удовольствием перетягивает к себе первичные организации города с целью увеличения численности своего профсоюзного членства и большего вливания финансовых потоков на счет своего профсоюза.

А ведь проблем предостаточно, те же самые логопеды учебных заведений города. Второй год будируется этот вопрос, группа учителей обращалась в высшие органы власти, прокуратуру. Делалась вроде попытка внять требованиям учителей. Через день после моей встречи, как председателя городского профсоюза работников образования, с замом акима области в первой половине дня появилась на сайте горУО сообщение о включении логопедов в штатное расписание и оплате как подобает, т.е. начислить прибавку, во второй половине дня там же появляется новая запись, отменяющая предыдущую. В итоге, городское управление образования так и не стало прибавлять им зарплату, как того требовал Закон, хотя районные школы, школы областного подчинения, находящиеся на территории города, эту прибавку получают. Вот и задаются учителя вопросами: что это такое, игра в кошки – мышки? И кто эти люди, стоящие у руля образования города, серьёзные или равнодушные и далекие от просвещения? Конечно, такая ситуация нас не радует, настолько все это так низко, некрасиво, тем более когда это допускается теми, кто должен быть примером для общества. Обидно, что создают такую ситуацию представители вроде наиболее образованной части населения, учителя учителей.

Учитывая Ваши постоянные слова о необходимости спокойствия, мира, благополучия, понимаешь, что они возможны благодаря только согласию всех сторон, в нашем случае руководства, общественности, профсоюзов.

Но, к сожалению, руководство горУО так не думает. Фактически им создаётся неблаговидная обстановка в учреждениях образования города, в итоге, получается, что для руководства горУО Закон не писан.

Просим Вас, Нурсултан Абишевич, содействовать тому, чтобы зарвавшееся руководство городского управления образования г.Уральска соблюдало Конституцию страны и Закон о профсоюзах в части невмешательства государственных органов и других общественных органи-заций в дела нашей городской профсоюзной организации.

С уважением

Б.Х.Хабиева, председатель городской профсоюзной организации образования