Южнокурильская спецоперация Путина свершается стремительно и втихаря, тема табуирована, ни слова в телевизионных политшоу и в подконтрольных СМИ, нам в очередной раз запретили намеченный на завтра 10 марта митинг "Против притязаний Японии на Южные Курилы". Более того, депутаты ГосДумы РФ и лидеры политических партий не желают обсуждать критическую ситуацию на дальневосточном форпосте России, поскольку шкурой понимают, что сдача Южных Курил японцам - это личная заветная давнишняя инициатива Путина, и если вякнуть поперёк, то можно ставить крест на своей карьере.

"Чего вам неймётся, - говорят они. - Не будет Путин сдавать острова, он же подчеркивает, что суверенитет над ними останется за РФ. Да и дивизию на Курилах будет размещать". Тщетно мы разъясняем, что "хитрый план Путина" по "совместному освоению" - это ниточка, за которую японцы неотвратимо вытянут веревочку "японского суверенитета" над богатейшими островами и акваториями, их же Токио с 2009 года официально провозгласил своими неотъемлемыми "северными территориями", "незаконно"-де оккупированными Советским Союзом в 1945 году. "Совместное освоение" - это как если бы передать ключи от южнокурильской комнаты соседу, который на эту комнату претендует. Вы же на бытовом уровне так не поступаете и не впускаете в комнату своей квартиры наглого соседа, это усугубит конфликтные отношения, зачем приключений на свою голову. Однако немыслимое свершается на наших глазах, и некому остановить явно ошибочный вредоносный процесс.



Путин оправдывает передачу островов японцев необходимостью заключения некоего "мирного договора", без которого, мол, жить нельзя, хотя живем, не будя лиха, более 70 лет. Ссылается на поспешно-принятую в антисталинском угаре хрущевскую Декларацию-1956, в ней посулили японцам передачу островов в обмен на отказ от военного союза с США, но Япония с тех пор только закрепляла военное присутствие янки на своих территориях, и хрущевские обещалки сдали в архив уже в 1960 году, зачем их из архива вытаскивать, ведь "друг" Абэ только что договорился с Трампом усилить "договор о взаимной безопасности". Никакого "спора о северных территориях" нет и быть не должно, зачем поддаваться японцам, а если нужны инвестиции, то мечтают вложить их в Россию вообще и в Южные Курилы особенно такие дальневосточные гиганты и к тому же конкуренты Японии, как КНР, Южная Корея, Тайвань, им денег девать некуда. Уместно здесь политически-резко сказать - сам факт переговоров о "совместном освоении" территорий и акваторий, которые японцы считают "своими", нельзя расценивать иначе, чем акт государственной измены. Или кто-то будет возражать?



Я исхожу из национальных интересов России, считая компрадор-предательское шкурничество своим врагом, и потому предлагаю не сдавать богатейшие Южные Курилы кому бы то ни было, тем более Японии под камуфлирующим соусом "совместного освоения", а передать их Народному акционерному обществу "Курильские острова", которое продолжило бы традиции Российско-Американской компании, когда-то хозяйничающей в этих краях. Три года назад египтяне основали подобное Народное общество и, собрав деньги с египетских юридических и физических лиц, смогли за полтора года построить вторую ветку Суэцкого канала и сейчас кормятся с дивидендов от её эксплуатации. Чем русские хуже египтян? Получив в концессию Южные Курилы, мы, русские, готовы в кратчайший срок превратить их в плацдарм процветания и таран влияния России в перспективнейшей Тихоокеанско-Дальневосточной зоне. Ясно, что правящая ныне в нашей стране компрадор-камарилья не будет вскармливать своего естественного могильщика в лице национального предпринимательства, но требование концессии выигрышно политически и пропагандистски в борьбе с антинациональным компрадор-мародерством.



Не исключено, что столь настойчивая сдача Южных Курил японцам стимулируется не какими-то "угрызениями совести" и жаждой покаяния за "преступления сталинизма" (вспомним вставание Путина на колени в Катыни и испрашивание прощения у поляков, даже слезу пустил), а более приземленными соображениями, которые посильнее каких-то Конституций. Ведь передали же только что норвежцам огромную акваторию Баренцова моря, богатую рыбой и углеводородами, и изобразили это вопиющее вредительство как "жест доброй воли" ради мира-дружбы и т.п., а на самом деле, как выясняется, после этой сделки у кого-то прибавилось дворцов и яхт, да и потайные счета в западных банках распирает от миллиардов. Так что не будем лохами и за всякими такими "договорами" поищем чью-то шкурную корысть.



Судя по нижеприводимому переводу японской статьи, договоренность о "совместном освоении" близка к завершению. Зачищено руководство Сахалинской области и Южных Курил (губернатор Хорошавин и южнокурильский мэр Соломко) - оно, возможно, вякало против форсированного затаскивания японцев на острова, а дело возбудить можно против кого-угодно. Японцы, как и любые здравомыслящие люди, чувствуют слабинку российской стороны и потому всячески кочевряжатся и требуют безоговорочной капитуляции России и немедленной передачи им суверенитета над "спорными территориями". Русские сопротивляются. Но японцы не дураки и своё возьмут. Путин же хочет сохранить лицо перед президентскими выборами в марте-2018 и добивается более закамуфлированных условий сдачи. В ход пущена тяжелая артиллерия - так, сообщается, что 20 марта на подмогу российским переговорщикам прибудут в Токио министр иностранных дел Лавров и министр обороны Шойгу, который уже побряцал амуницией и пообещал разместить на Курилах целую дивизию. Зачем было вообще затевать весь этот заведомо проигрышный для России торг?



К сожалению, в прошкуренно-самопредательском российском обществе лишь немногие обеспокоены происходящим на геополитически-ключевых южнокурильских островах. В газетах "Завтра" и "Советская Россия" опубликовано письмо ученых-японистов и депутатов-сахалинцев с челобитной Путину - не отдавать Южные Курилы японцам. В ГосДуме РФ и в ряде министерств и партий отвечают, чтобы никто не беспокоился - суверенитет-де остается. Но "совместное освоение" - это необратимый шаг к установлению сначала фактического, а затем и суверенного присутствия Японии на нашей территории. Профессор-японист Анатолий Кошкин, как и я, практически каждый день протестует против сдачи (о нём японец пишет ниже), но общественность не реагирует. Сделка не подвергается гласному обсуждению, никаких "круглых столов" или депутатских запросов. Нет откликов и на мои ежедневные посты в соцсетях, лишь ругань охранителей. И от меня, например, отшатнулась почти половина давних политических знакомых, не согласных с моей позицией по Южным Курилам. Пропутинские тролли требуют от модераторов запретить меня в сетевых сообществах, и вход в либеральные и руссконацикские группы для меня уже заблокирован. В апреле к Путину прибывает "друг" Абэ и подписывает межгосударственный договор - и поколения предков, если русский народ сохранит свою государственность, будут локти кусать, как ныне кусаем по поводу нелепой продажи Аляски.



Повторяю - южнокурильская спецоперация Путина засекречена, информацию извлекаем в основном из японских источников, и вот как освещает ситуацию со сдачей Южных Курил японцам японский журналист Такэо Нагоси (Takeo Nagoshi) в статье «Северные территории»: ожидания и сомнения (оригинал опубликован 2 марта 2017 года в 北方領土「共同経済活動」に蠢く期待と疑心暗鬼 未知の実験に踏み込む日露の“計算”):



"После визита президента Путина в Японию в декабре прошлого года, который не отличался ощутимыми результатами, больше всего удивило начало обсуждения совместной хозяйственной деятельности на «северных территориях». В середине марта замглавы МИД Японии Такэо Акиба (Takeo Akiba) и замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов проведут в Токио консультации по поводу «особой системы».



Ожидалось, что переговоры не будут простыми, поскольку российская сторона настаивала на реализации хоздеятельности по российским законам, однако сейчас препонов становится все меньше. Складывается впечатление, что она стремится прийти к соглашению как можно быстрее. За этим стоят финансовые трудности России, а также высокая степень сложности развития «северных территорий».



Японцы — братья и сестры



Что касается визита президента Путина в Японию, то в Москве преобладали циничные оценки: «большая победа дипломатии Путина» (газета «Известия»), «Прорыв экономической блокады G7» (газета «Коммерсант»), «привлечение японского капитала на Дальний Восток и сдерживание влияния китайского капитала» (профессор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова), однако на Дальнем Востоке многие приветствовали развитие российско-японских отношений.



Депутат Государственной Думы РФ от Сахалинской области Георгий Карлов выразил оптимистичное мнение: «Отношения между Россией и Японией вышли на новый уровень развития. Привлечение японского капитала и технологий на Сахалин приведет к активизации развития». Дальневосточные губернаторы также высоко оценили эту встречу: «Из 82 экономических документов шесть касаются Якутии, поэтому Республика Саха будет занимать активную позицию в отношении улучшения российско-японских отношений» (глава Республики Саха Егор Борисов).



По информации местных СМИ, в Сахалинской области прошел круглый стол, посвященный встрече глав России и Японии. В ходе обсуждения были высказаны следующие мнения: «Япония очень тепло приняла президента Путина», «Сахалину нужны японские технологии в сфере переработки морепродуктов, разведения рыбы, лесоводства и энергетики».



«Я хочу высказаться от лица жителей Южных Курил. Жители Курил сейчас готовы принять присутствие Японии. Они относятся к японцам как к братьям и сестрам», — заявил заместитель председателя городской думы Южно-Сахалинска Евгений Плотников, который долгое время живет на «северных территориях». Он выразил ожидания, связанные с совместной хоздеятельностью.



Троянский конь



Администрация Сахалинской области готовится к приему японцев в преддверии начала совместной хозяйственной деятельности на четырех островах.



17 декабря, после визита в Японию президента Путина, в Токио прошла встреча между губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко и губернатором Хоккайдо Харуми Такахаси (Harumi Takahashi). «Мы готовы предоставить шанс японским компаниям для реализации проектов на Южных Курилах. Мы начали готовиться к приему японцев. Хотелось бы, чтобы сначала губернатор Такахаси приехала на Южные Курилы с бизнесменами», — заявил г-н Кожемяко.



Г-жа Такахаси подчеркнула, что совместная хоздеятельность находится в ведении правительства, однако Сахалинская область уже представила в МИД РФ предложения по совместной хоздеятельности и провела ряд консультаций.



Два года назад из-за взяточничества бал арестован экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. Также были уволены многочисленные чиновники, долгое время занимавшие свои посты. Для губернатора Кожемяко, у которого две собаки акита-ину с японскими кличками, характерны прояпонские заявления.



«В ходе совместной хоздеятельности японским компаниям будут предоставлены различные привилегии. Работа по российским законам — это публичная позиция. На самом деле, Японии будут предоставлены особые условия, поэтому острова будут японизироваться», — заявил местным СМИ глава Владивостокского центра инновационных технологий Якобчук. Тем самым он выразил мнение, что Россия пойдет на уступки во время обсуждения «особой системы».



Между тем среди консерваторов распространены тревожные настроения. Информационное агентство Regnum опубликовало статью профессора Института стран Востока Анатолия Кошкина, в которой он подчеркнул: «Через несколько лет Япония, превосходящая Россию в экономическом плане, получит в свои руки экономику всех островов. Для японцев будет создана жилая площадь, и Япония отберет суверенитет у России. Это ускорит процесс передачи Курил Японии». Он предупредил, что японизация может стать троянским конем в токийском исполнении.



Коррупция съедает бюджет на развитие



Сахалинская область испытывает энтузиазм в отношении совместной хоздеятельности, поскольку федеральные власти выразили намерение с этого года приостановить на три года финансирование проектов социально-экономического развития на Курилах по причине финансового кризиса.



В июле 2015 года правительство России продлило этот проект, стартовавший в 2007 году, до 2025 года, поскольку срок его действия истекал в 2015 году. Бюджет нового проекта составил 70 миллиардов рублей, что на 28 миллиардов больше предыдущего проекта. Правительство намеревалось выделить 40% от этой суммы из федерального бюджета, однако было принято решение приостановить финансирование на три года в силу экономических трудностей.



Когда 20 декабря комиссия Сахалинской областной Думы объявила о заморозке федерального бюджета, депутаты были шокированы: «Это впервые за 20 лет. Япония поможет». После этого федеральные власти сообщили, что в этом году будет выделено 800 миллионов рублей, однако очевидно, что их заинтересованность в развитии «северных территорий» снизилась.



Кроме того, в 2016 году российские высокопоставленные чиновники ни разу не посетили «северные территории», хотя в прошлые годы это происходило неоднократно.



Комментируя строительство инфраструктуры на «северных территориях», власти Сахалинской области сообщили, что некоторые проекты уже испытывают нехватку финансирования, в связи с чем их придется пересмотреть.



Возможно, причина сокращения финансирования из федерального бюджета также заключается в том, что коррупция съедает средства на развитие. Это можно рассматривать как возмездие со стороны федеральных властей. В ноябре прошлого года по подозрению в превышении должностных полномочий был арестован мэр Южно-Курильского района Василий Соломко.



По информации портала sakhalin.info от 30 ноября 2016 года, в период с 2014 по 2016 год прокуратурой Сахалинской области было возбуждено 17 уголовных дел в отношении нецелевого использования средств, выделенных на развитие Курил.



Были осуждены 20 человек. 16 из них был назначен штраф в размере более 500 тысяч рублей.



Предполагается, что это только верхушка айсберга. Велика вероятность, что свойственная России коррупция поглощает громадные средства, выделенные на развитие. Нельзя отрицать возможность того, что японцы, которые начнут работать на островах, будут втянуты в подобные нарушения.



Неизведанное испытание



В соответствии с пресс-релизом, опубликованным во время визита президента Путина в Японию, главы России и Японии дали указание соответствующим министерствам и ведомствам начать обсуждение формы и условий совместной хоздеятельности в таких сферах, как рыбная промышленность, туризм, медицина, экология и так далее. Сообщалось, что совместная хоздеятельность может стать важным шагом на пути к подписанию мирного договора.



Со стороны России подготовку ведут такие ведомства, как МИД, министерство развития Дальнего Востока, таможенная служба Сахалинской области и так далее. 7 февраля в Японии прошло первое заседание Совета по совместной хоздеятельности, в ходе которого были обсуждены конкретные шаги. Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида распорядился ускорить подготовительный процесс. С марта заседания совета будут проводиться на постоянной основе.



Российский источник в Токио заявил: «Цель совместной хоздеятельности состоит в том, чтобы создать на островах обстановку мира и сотрудничества. Мы начнем с небольших проектов, а затем перейдем к крупным. Сначала нужно определить, что делать, а затем создать систему». Тем самым он подчеркнул, что необходимо начать с обсуждения проектов. Между тем японская сторона требует сначала подготовить законодательную базу, которая не уязвит законные позиции Японии, поэтому в этой области возможны разногласия.



Российская сторона выразила желание развивать структуру сотрудничества в сфере рыбной промышленности вблизи четырех островов, по которой было достигнуто соглашение в 1998 году. Тем не менее что касается совместной хоздеятельности на суше, то, похоже, количество сложных задач вырастет. Предполагается, что российская таможня и пограничники, исповедующие консервативные взгляды, могут стать препятствием.



Также неизвестно, будет ли способствовать развитие совместной хоздеятельности решению проблемы принадлежности островов. Совместная хоздеятельность, в ходе которой японцы и японские компании будут впервые после войны работать на четырех островах, станет неизведанным испытанием для Японии".