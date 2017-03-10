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Московский листок

Украина получит туристический безвизовый режим с ЕС

Опубликовано 10.03.2017 в разделе комментариев 4

украина ес виза
Украина получит туристический безвизовый режим с ЕС

Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам выступил за безвизовый режим с Украиной. Инициативу поддержали 39 членов ведомства, против проголосовали четыре, один воздержался. Решение отменить краткосрочные визы для украинских граждан ранее принял Совет Европейского союза. Теперь голосование по данному вопросу состоится 5 апреля в Европарламенте. Предполагается, что граждане Украины смогут ездить в ЕС без виз в начале июня.

Теперь граждане Украины смогут без визы находиться в странах ЕС 90 дней в течение каждых 180 дней. То есть, грубо говоря, каждый полгода проводить в европе по 3 месяца, но без права работать там.

Наверно, как это было с другими странами бывшего восточного блока, перекроют границу для безвизовых поездок из России.

Украина много лет шла к этому, это стало своего рода идефикс, даже где-то национальной идеей. И вот - мечта сбывается...

Сколько за эту мечту заплачено? Ну уж явно больше, чем цена визы.

Оно того стоило?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
вопрос в другом написал 10.03.2017 00:38
сколько заплатили те, кто не хотел в ЕС и хотели молиться на путлера
Крым и Донбасс заплатили куда больше. Стоило ли оно того?
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да как сказать то
Просто Дмитрий написал 10.03.2017 00:27
Значит: Здравствуй визовый режим для заробитчан с Россией. Вот "счастья" будет! Толи это и есть "Единая Европа" от Лиссабона до Владивостока?Безвиз, он ведь двухсторонний.Спихнут европейцы своих негров на Украину - тут без хорошего забора не обойтись.жаль Яценюк забор не достроил.Давайте читать внимательно: проголосовал только комитет европарламента. Для вступления в силу этой мечты свидорастов нужно что бы проголосовал ВЕСЬ состав европарламента. Чего пока что не случилось. Так что рано еще радостные хороводы водить. Запасаемся попкорном:самое интересное еще впереди.А как по мне-дайте им этот безвиз. Пусть успокоятся уже. И социальные гарантии-как кто-то настаивал.Самое интересное там почти все украинцы не читали соглашение,а еслиб почитали-то на майдан бы не вышли.А Они и не ходили...
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(без названия)
стоик698 написал 10.03.2017 00:26
Баранов позавидовал?
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Тебе Толик не понять!
drotyk написал 10.03.2017 00:18
Суть же не в визах!
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