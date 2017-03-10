Украина получит туристический безвизовый режим с ЕС

Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам выступил за безвизовый режим с Украиной. Инициативу поддержали 39 членов ведомства, против проголосовали четыре, один воздержался. Решение отменить краткосрочные визы для украинских граждан ранее принял Совет Европейского союза. Теперь голосование по данному вопросу состоится 5 апреля в Европарламенте. Предполагается, что граждане Украины смогут ездить в ЕС без виз в начале июня.

Теперь граждане Украины смогут без визы находиться в странах ЕС 90 дней в течение каждых 180 дней. То есть, грубо говоря, каждый полгода проводить в европе по 3 месяца, но без права работать там.

Наверно, как это было с другими странами бывшего восточного блока, перекроют границу для безвизовых поездок из России.

Украина много лет шла к этому, это стало своего рода идефикс, даже где-то национальной идеей. И вот - мечта сбывается...

Сколько за эту мечту заплачено? Ну уж явно больше, чем цена визы.

Оно того стоило?

А.Б.