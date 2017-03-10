Польша нарывается на политическую изоляцию в Брюсселе

Польша отказалась подписывать итоговую декларацию саммита Евросоюза (ЕС) из-за переизбрания на новый срок Дональда Туска председателем Европейского совета. Об этом заявила премьер-министр страны Беата Шидло: «Я заявила, что не приму итоговый документ этого саммита. Очень жаль, что мои коллеги по "Вышеградской группе" отказались присоединиться ко мне и проголосовали за Туска».

Туск, в свою очередь, призвал Варшаву не сжигать мосты с в отношениях с ЕС, предает Reuters. Он заявил, что будет работать с каждой страной Евросоюза, и постарается удержать польское правительство от политической изоляции в Брюсселе.