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Московский листок

Польша нарывается на политическую изоляцию в Брюсселе

Опубликовано 10.03.2017 в разделе комментариев 0

Польша нарывается на политическую изоляцию в Брюсселе

Польша отказалась подписывать итоговую декларацию саммита Евросоюза (ЕС) из-за переизбрания на новый срок Дональда Туска председателем Европейского совета. Об этом заявила премьер-министр страны Беата Шидло: «Я заявила, что не приму итоговый документ этого саммита. Очень жаль, что мои коллеги по "Вышеградской группе" отказались присоединиться ко мне и проголосовали за Туска».

Туск, в свою очередь, призвал Варшаву не сжигать мосты с в отношениях с ЕС, предает Reuters. Он заявил, что будет работать с каждой страной Евросоюза, и постарается удержать польское правительство от политической изоляции в Брюсселе.



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