Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Трамп грубо кинул Путина в Сирии

Опубликовано 10.03.2017 в разделе комментариев 5

Трамп грубо кинул Путина в Сирии

Российская Федерация не будет участвовать во встрече 68 стран-участниц коалиции, созданной для борьбы с боевиками Исламского государства, заявил исполняющий обязанности официального представителя Госдепартамента США Марк Тонер: «Россия не будет принимать участие во встрече, Они не часть коалиции».

Администрация президента США Дональда Трампа пригласила представителей более 60 государств международных организаций на конференцию, посвященную обсуждению усилий по борьбе с террористами в Сирии.

- С одной стороны смешно, Россия воюет в Сирии против Исламского государства по приглашению официальных властей Дамаска, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - США не имеют мандата в Сирии, но собирают толпу государств, которые вообще не имеют к сирийскому конфликту никакого отношения. И создают коалицию, видимо, по типу той, с которой они захватили Афганистан и Ирак. Надеюсь, там есть поляки и японцы? Никак нельзя бороться с ИГ без японцев и поляков. Но особенно забавно выглядят сейчас наши "трампоманы" - ведь Трамп обещал укреплять отношения с РФ как раз на ниве борьбы с исламским терроризмом. И просто послал Путина по известному адресу, типа в Хургаду...



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться
Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Америкосы - те еще фармазоны!
Mdm. Soloveychik написал 10.03.2017 09:40
Луноликий не знал об этом? Типа, смотрит порно и до последнего надеется, что в конце сюжета ''они таки поженятся''?
Ответить
(без названия)
ывыв написал 10.03.2017 09:40
Как-то хреново эта борьба против ИГИЛ идет. Ракка до сих пор не освобождена, ИГИЛовцы что хотят, то и захватывают. От того, что этот ИГИЛ в Раше запрещают, он в Сирии не исчезает.
Ответить
деда Трюмпфеля ...
Наследник .. написал 10.03.2017 09:36
дед президента сша --Мойша трумпфель бежал с германии что бы не служить в армии кайзера..и прибыл Мойше в США--покрутился....и через пару лет прибыл в германию за невестой--власти германии --Дэпортировали Мойше Трюмпфеля --как врага германии назад в сша...вот и нащадок круитицца как ..к р....
Ответить
(без названия)
стоик694 написал 10.03.2017 09:27
Авантюра в Сирии - преступление против Русских людей?
Лишать матерей сыновей, детей отцов чтобы "покрасоваться красиво" - это в стиле галерных?
Ответить
(без названия)
стоик692 написал 10.03.2017 09:24
Авантюра в Сирии - преступление против Русских людей?
Лишать матерей сыновей, детей отцов ради "покрасоваться красиво" - это в стиле галерных?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы думаете о докладе Навального по поводу коррумпированности Медведева?:
Результаты
Интернет-ТВ
В Петербурге полиция разогнала несанкционированную акцию феминисток
В Петербурге полиция разогнала несанкционированную...
08.03.2017
Девальвация рубля и наоборот: это не помогает!
Девальвация рубля и наоборот: это не помогает!
10.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Генпрокуратура выявила в Минобрнауки хищения на 127 млн рублей (0)
Трамп грубо кинул Путина в Сирии (5)
Польша нарывается на политическую изоляцию в Брюсселе (0)
Южнокурильская спецоперация Путина (41)
Обращение профсоюза учителей Уральска о преследованиях и давлении (0)
Украина получит туристический безвизовый режим с ЕС (30)
В деле Чудновец потеряли состав преступления. А, может быть, совесть? (6)
У итальянских коммунистов украли бюст Ленина (4)
Украинская "дочка" российского Сбербанка отказалась обслуживать клиентов по паспортам самопровозглашенных республик (2)
Греф не выдаёт электронные карты гражданам ДНР и ЛНР, зато лоббирует в США (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Аккуратнее надо быть...
Дарья Митина Дарья Митина: Террористы уходят в подполье?...
Дарья Митина Дарья Митина: Мирoтвoрческoе
Дарья Митина Дарья Митина: Верните Ленина, придурки!
Максим Калашников Максим Калашников: Партнёр Мединского и Эрнста требует оккупировать Россию
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss