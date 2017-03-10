Трамп грубо кинул Путина в Сирии

Российская Федерация не будет участвовать во встрече 68 стран-участниц коалиции, созданной для борьбы с боевиками Исламского государства, заявил исполняющий обязанности официального представителя Госдепартамента США Марк Тонер: «Россия не будет принимать участие во встрече, Они не часть коалиции».

Администрация президента США Дональда Трампа пригласила представителей более 60 государств международных организаций на конференцию, посвященную обсуждению усилий по борьбе с террористами в Сирии.

- С одной стороны смешно, Россия воюет в Сирии против Исламского государства по приглашению официальных властей Дамаска, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - США не имеют мандата в Сирии, но собирают толпу государств, которые вообще не имеют к сирийскому конфликту никакого отношения. И создают коалицию, видимо, по типу той, с которой они захватили Афганистан и Ирак. Надеюсь, там есть поляки и японцы? Никак нельзя бороться с ИГ без японцев и поляков. Но особенно забавно выглядят сейчас наши "трампоманы" - ведь Трамп обещал укреплять отношения с РФ как раз на ниве борьбы с исламским терроризмом. И просто послал Путина по известному адресу, типа в Хургаду...