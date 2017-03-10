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Московский листок

Генпрокуратура выявила в Минобрнауки хищения на 127 млн рублей

Опубликовано 10.03.2017 в разделе комментариев 0

Генпрокуратура выявила в Минобрнауки хищения на 127 млн рублей

Генпрокуратура в ходе проверки выявила хищения на 127 миллионов рублей при расходовании бюджетных средств бывшим руководством департамента науки и технологий Минобрнауки, сообщает РБК со ссылкой на письмо первого заместителя надзорного ведомства Александра Буксмана главе министерства Ольге Васильевой.

Как следует из документа, бюджет лишился 53 млн рублей из-за действий бывшего директора департамента науки и технологий Минобрнауки Сергея Салихова и его заместителя Алексея Антропова было похищено порядка 53 млн руб. Эти деньги должны были пойти на создание устройства для дистанционной беспроводной диагностики организма человека, проект реализовывался в Московском физико-техническом институте (МФТИ).

Еще 74 млн руб. департамент науки и технологий Минобрнауки в 2014 году выплатил компаниям, с которыми в итоге расторг соглашения о предоставлении субсидий из-за некачественной работы, подчеркивает Буксман. Эти деньги в бюджет не возвращены до сих пор, констатировали в Генпрокуратуре.

Также были обнаружены нарушения при создании научно-координационного совета программы «Исследования и разработки». В его состав Минобрнауки включило помимо своих сотрудников представителей только двух ведомств — Министерства здравоохранения и Министерства промышленности и торговли, хотя это противоречит целям программы, отмечает надзорное ведомство. Совет, говорится в письме, необходимо расширить за счет участников Российской академии наук, ведущих специалистов в соответствующих областях наук и т.д.

Прокуратура обнаружила и другие нарушения в работе департамента: некоторые контракты неправомерно расторгались, а порядок приема работ не соблюдался.

Источник, близкий к Минобрнауки, не исключил, что по итогам проверки Генпрокуратуры в отношении бывших руководителей департамента науки и технологий может быть возбуждено уголовное дело.

 



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