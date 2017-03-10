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Московский листок

Лукашенко поручил чиновникам к 1 апреля трудоустроить жен, мужей и любовниц

Опубликовано 10.03.2017 в разделе комментариев 1

Лукашенко поручил чиновникам к 1 апреля трудоустроить жен, мужей и любовниц

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам до 1 апреля трудоустроить своих родственников, а также "любовниц и любовников", сообщает агентство БЕЛТА.

"Хочу, чтобы услышали меня сидящие здесь и те, кто меня услышит сегодня в СМИ. Я пока обращаюсь к государственным служащим и другим значимым в стране лицам: трудоустройте, пожалуйста, своих жен, мужей, любовниц и любовников, родных и близких. Тех, кто должен и может работать. Если жена или любовница больна, ну что же, будем лечить. Если могут работать и должны, они максимум с 1 апреля должны быть на работе", - заявил Лукашенко на совещании по актуальным вопросам развития страны, где обсуждался декрет "о предупреждении социального иждивенчества".

По словам белорусского лидера, недостаточно, чтобы они просто уплатили так называемый налог на тунеядцев и продолжали не работать. "Вы можете сказать: да они заплатят $200, или Br400 в год. Нет, желательно, чтобы они были на работе, - подчеркнул Лукашенко.

При этом он поручил начальнику Оперативно-аналитического центра при Президенте Сергею Шпегуну взять этот вопрос на контроль и доложить о результатах.

"Посмотрите по кадровому реестру, кто такой богатый у нее муж, что она сидит сегодня, ничего не делая, имея ребенка 20-22 лет и не имея пенсионного возраста. Наверное, вы некоторых знаете, я тоже. Но пока фамилий не называю", - продолжил Лукашенко.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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В РФ с этим проще
случайнозашел написал 10.03.2017 11:07
всех любовниц и родственников - кого в госдуму, а кого в советы директоров госпредприятий
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