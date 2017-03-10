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Московский листок

Совет директоров "КамАЗа" могут "усилить" Сердюковым

Опубликовано 10.03.2017 в разделе комментариев 4

Совет директоров "КамАЗа" могут "усилить" Сердюковым

Бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова выдвинули в совет директоров крупнейшего российского производителя грузовиков "КамАЗ", передает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании. Помимо Сердюкова, в число кандидатов вошли 11 человек, которые занимают кресла в действующем составе совета. Новый совет будет утвержден на годовом собрании акционеров в Набережных Челнах 23 июня.

Среди акционеров "КамАЗа" — госкорпорация "Ростех" (49,9%), компания Avtoinvest Ltd (24,53%), немецкий Daimler (15%), KAMAZ International Management Co. (4,25%) и Decodelement Services Ltd (2,73%).

Ранее сообщалось, что совет директоров холдинга «Вертолеты России» включил Анатолия Сердюкова в список кандидатур для голосования по выборам в новый состав совета индустриального директора «Ростеха» по авиационному кластеру.

Напомним, в настоящее время Сердюков занимает должность индустриального директора авиационного кластера "Ростеха", а также входит в состав правления госкорпорации.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: а разве у него судимость погашена?
судимость-не препятствие написал 10.03.2017 11:43
а заслуга и отличие!
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(без названия)
Граф написал 10.03.2017 11:37
У людей ни стыда, ни совести, ни чести.
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а разве у него судимость погашена?
Анасзтаз написал 10.03.2017 11:08
Или теперь это не является препятствием
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(без названия)
CHIPOLINO написал 10.03.2017 11:07
ГОЛОДАЕТ СУКА?
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