Совет директоров "КамАЗа" могут "усилить" Сердюковым

Бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова выдвинули в совет директоров крупнейшего российского производителя грузовиков "КамАЗ", передает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании. Помимо Сердюкова, в число кандидатов вошли 11 человек, которые занимают кресла в действующем составе совета. Новый совет будет утвержден на годовом собрании акционеров в Набережных Челнах 23 июня.
Среди акционеров "КамАЗа" — госкорпорация "Ростех" (49,9%), компания Avtoinvest Ltd (24,53%), немецкий Daimler (15%), KAMAZ International Management Co. (4,25%) и Decodelement Services Ltd (2,73%).
Ранее сообщалось, что совет директоров холдинга «Вертолеты России» включил Анатолия Сердюкова в список кандидатур для голосования по выборам в новый состав совета индустриального директора «Ростеха» по авиационному кластеру.
Напомним, в настоящее время Сердюков занимает должность индустриального директора авиационного кластера "Ростеха", а также входит в состав правления госкорпорации.
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судимость-не препятствие написал 10.03.2017 11:43
Граф написал 10.03.2017 11:37
Анасзтаз написал 10.03.2017 11:08
CHIPOLINO написал 10.03.2017 11:07